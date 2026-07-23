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Corrida de Rua Meia Maratona do Marco Zero reúne corredores no Recife com ação de solidariedade A retirada dos kits começa a ser realizada nesta sexta-feira (24) com movimento para arrecadar tênis usados em bom estado

A segunda edição da Meia Maratona do Marco Zero acontece neste domingo (26), no Bairro do Recife. O evento busca unir esporte, turismo, experiências de transformação e uma ação solidária que pretende ajudar novos corredores a também darem os primeiros passos na modalidade.

A retirada dos kits começa a ser realizada nesta sexta-feira (24), das 10h às 20h, e ainda no sábado (25), das 10h às 18h, no Novotel Recife Marina.

Para receber o material, o atleta deverá apresentar documento oficial com foto e comprovante de inscrição.

Quem não puder comparecer pessoalmente poderá autorizar outra pessoa a retirar o kit, mediante apresentação de uma cópia do documento oficial com foto do participante e do comprovante de inscrição emitido pela plataforma Ticket Sports.

A recomendação da organização é evitar os últimos horários para garantir maior tranquilidade antes da prova.

De acordo com o diretor do Instituto Asa Branca, realizador do projeto, André Macedo, a Meia Maratona do Marco Zero nasceu para ser muito mais do que uma corrida.

"Queremos proporcionar uma experiência completa, que une preparação, conhecimento, saúde, convivência e a oportunidade de conhecer uma das cidades mais bonitas do Nordeste”, disse.

Ação solidária

A ação solidária será o Banco de Tênis, campanha realizada durante a entrega dos kits. A iniciativa vai arrecadar tênis usados em bom estado para serem destinados a pessoas que desejam começar a correr, mas ainda não possuem calçados adequados para a prática esportiva.

Os atletas e demais participantes poderão levar seus pares para doação durante os dois dias de entrega dos kits.

A proposta é ampliar o acesso à corrida de rua e transformar um item que já não está sendo utilizado em uma oportunidade para novos praticantes.

Por isso, a iniciativa dialoga diretamente com o conceito que norteia a segunda edição da prova, "Qual é o seu Marco Zero?", provocando uma reflexão sobre os diferentes pontos de partida e histórias de transformação que existem por trás de cada corredor.

"Nós buscamos construir uma experiência que começa muito antes da largada, com preparação, conhecimento, encontros e ações capazes de gerar impacto. O Banco de Tênis reforça esse propósito ao possibilitar que outras pessoas também tenham a oportunidade de começar", destacou André Macedo.

Quatro distâncias

A programação esportiva da Meia Maratona do Marco Zero contempla diferentes perfis de participantes, com percursos de 5 km, 10 km e 21 km, além do Desafio Capibaribe, de 30 quilômetros, novidade desta edição.

A proposta é oferecer uma experiência tanto para quem está começando quanto para corredores que buscam desafios de maior resistência.

Ao mesmo tempo, o evento aposta na conexão da corrida com a paisagem urbana, a história e a cultura do Recife.

As inscrições para a Meia Maratona do Marco Zero podem ser feitas no site www.meiamaratonadomarcozero.com.br

Meia Maratona do Marco Zero

Prova: domingo, 26 de julho de 2026, no Bairro do Recife

Percursos: 5 km, 10 km, 21 km e Desafio Capibaribe – 30 km

Retirada dos kits: sexta-feira (24), das 10h às 20h, e sábado (25), das 10h às 18h, no Novotel Recife Marina

Documentos: documento oficial com foto e comprovante de inscrição

Com informações de assessoria

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