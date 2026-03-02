A- A+

Esportes Meia Maratona do Recife 2026 se aproxima e já reúne 4,5 mil inscritos de quase todo o Brasil Evento acontece neste domingo (08), com percursos a partir do Bairro do Recife Antigo

Restando menos de uma semana para a Meia Maratona do Recife 2026, que acontece no próximo domingo (8), com largada e chegada no Cais da Alfândega, no Recife Antigo. A prova já conta com cerca de 4,5 mil atletas confirmados, vindos de quase todos os estados do Brasil, e segue com as últimas inscrições abertas.

O evento terá percursos de 5 km, 10 km e 21 km, reunindo corredores profissionais e amadores em um dos cenários mais emblemáticos da capital pernambucana. O intuito da organização é buscar consolidar a Meia Maratona do Recife como um dos principais eventos de corrida de rua do calendário esportivo do Nordeste.

As inscrições seguem abertas no site oficial (Ticket Sports) e a organização reforça que as vagas são limitadas e a tendência é de esgotamento nos próximos dias. As entregas dos kits acontecem entre os dias 6 e 7 de março.

A retirada dos kits será realizada no Armazém 14, também no Recife Antigo, espaço localizado às margens do Rio Capibaribe e próximo à arena oficial da prova. Na sexta-feira (06) a entrega acontece das 10 às 20 horas e no sábado (07) das 10 até as 18 horas.

A organização reforça que não haverá entrega de kits no dia da corrida. Para a retirada, é preciso que os corredores apresentem o comprovante de inscrição com QR Code e um documento oficial com foto, que pode ser apresentado em formato digital ou impresso.

A retirada por terceiros será permitida mediante apresentação de cópia impressa do comprovante de inscrição e cópia impressa do documento oficial com foto do titular. Os documentos impressos ficarão retidos pela Comissão Organizadora.

Esporte, turismo e impacto econômico

Além da competição, a Meia Maratona do Recife deve movimentar a rede hoteleira, bares, restaurantes e o comércio do entorno, reforçando o Recife como destino para grandes eventos esportivos. A arena será montada no Cais da Alfândega, com estrutura de largada e chegada, pódio oficial e área de convivência para atletas e familiares.

A prova acontece no Dia Internacional da Mulher e contará com categorias feminina, masculina e cadeirante, além de premiação oficial nas distâncias disputadas.

Com informações da assessoria

