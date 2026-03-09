A- A+

CORRIDA Meia Maratona do Recife reúne vários corredores e consagra vencedores em três categorias Evento reuniu mais de 4,5 mil atletas de várias regiões do país e do exterior

Neste domingo (8), a Meia Maratona do Recife 2026 movimentou as ruas do centro histórico da capital pernambucana, reunindo mais de 4,5 mil corredores de diversas regiões do país e até do exterior em percursos de 5 km, 10 km e 21 km. A largada e chegada aconteceram no Cais da Alfândega, no bairro do Recife Antigo.

A prova principal, de 21 km, teve como vencedor do masculino Bruno Alves da Silva, que completou o percurso em 1h10min. Entre as mulheres, o título ficou com Mirian Franco da Silva, que cruzou a linha de chegada com o tempo de 1h27min.

Além da meia maratona, o evento também contou com provas de 10 km e 5 km, reunindo corredores profissionais e amadores em um percurso que valorizou o cenário histórico e turístico da cidade.

“A primeira edição da Meia Maratona do Recife reuniu mais de 4,5 mil participantes, com representantes de 23 estados mais do Distrito Federal, além de atletas do Uruguai, Canadá e Irlanda, mostrando que a prova reforça o Recife como um destino atrativo para o turismo esportivo, estimulando a economia local e fortalecendo a imagem da capital pernambucana como palco de grandes eventos, trazendo atletas de diversas cidades do Brasil e até do exterior”, comentou Olié Martins, organizador da prova.

Ainda, a Meia Maratona do Recife investiu em estrutura, com pontos de hidratação, equipes de saúde treinadas e bases médicas distribuídas estrategicamente por todo o percurso, atendendo as exigências dos órgãos reguladores.

Os resultados gerais das provas estão disponíveis no site oficial do evento.

Resultados:

21 KM

Masculino

Bruno Alves da Silva – 01h10 Joao Paulo Lacerda da Silva – 01h14 Fabricio dos Santos Bezerra – 01h14

Feminino

Mirian Franco da Silva – 01h27 Rafaela Herculano Lima – 01h34 Maria Aparecida Pereira da Silva – 01h35

10 KM

Masculino

Leonardo Santos da Silva – 00h34 Damiao Graciliano da Silva – 00h34 Ronilson Adriano Silva de Santana – 00h34

Feminino

Swara Ferraz de Sa Barreto – 00h42 Maria de Lourde Ferreira de Souza – 00h43 Cicera Maria Ramos da Silva – 00h45

5 KM

Masculino

Leonardo Coleta de Lima – 00h15 Leonardo Tavares da Silva – 00h15 Vinicius Farias Costa Barreto de Amorim – 00h15

Feminino

Naiza Alves do Nascimento – 00h20 Conceicao Margarida de Lima – 00h20 Alexsandra de Luna Freire Albuquerque – 00h21

