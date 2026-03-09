Meia Maratona do Recife reúne vários corredores e consagra vencedores em três categorias
Evento reuniu mais de 4,5 mil atletas de várias regiões do país e do exterior
Neste domingo (8), a Meia Maratona do Recife 2026 movimentou as ruas do centro histórico da capital pernambucana, reunindo mais de 4,5 mil corredores de diversas regiões do país e até do exterior em percursos de 5 km, 10 km e 21 km. A largada e chegada aconteceram no Cais da Alfândega, no bairro do Recife Antigo.
A prova principal, de 21 km, teve como vencedor do masculino Bruno Alves da Silva, que completou o percurso em 1h10min. Entre as mulheres, o título ficou com Mirian Franco da Silva, que cruzou a linha de chegada com o tempo de 1h27min.
Além da meia maratona, o evento também contou com provas de 10 km e 5 km, reunindo corredores profissionais e amadores em um percurso que valorizou o cenário histórico e turístico da cidade.
“A primeira edição da Meia Maratona do Recife reuniu mais de 4,5 mil participantes, com representantes de 23 estados mais do Distrito Federal, além de atletas do Uruguai, Canadá e Irlanda, mostrando que a prova reforça o Recife como um destino atrativo para o turismo esportivo, estimulando a economia local e fortalecendo a imagem da capital pernambucana como palco de grandes eventos, trazendo atletas de diversas cidades do Brasil e até do exterior”, comentou Olié Martins, organizador da prova.
Ainda, a Meia Maratona do Recife investiu em estrutura, com pontos de hidratação, equipes de saúde treinadas e bases médicas distribuídas estrategicamente por todo o percurso, atendendo as exigências dos órgãos reguladores.
Os resultados gerais das provas estão disponíveis no site oficial do evento.
Resultados:
21 KM
Masculino
- Bruno Alves da Silva – 01h10
- Joao Paulo Lacerda da Silva – 01h14
- Fabricio dos Santos Bezerra – 01h14
Feminino
- Mirian Franco da Silva – 01h27
- Rafaela Herculano Lima – 01h34
- Maria Aparecida Pereira da Silva – 01h35
10 KM
Masculino
- Leonardo Santos da Silva – 00h34
- Damiao Graciliano da Silva – 00h34
- Ronilson Adriano Silva de Santana – 00h34
Feminino
- Swara Ferraz de Sa Barreto – 00h42
- Maria de Lourde Ferreira de Souza – 00h43
- Cicera Maria Ramos da Silva – 00h45
5 KM
Masculino
- Leonardo Coleta de Lima – 00h15
- Leonardo Tavares da Silva – 00h15
- Vinicius Farias Costa Barreto de Amorim – 00h15
Feminino
- Naiza Alves do Nascimento – 00h20
- Conceicao Margarida de Lima – 00h20
- Alexsandra de Luna Freire Albuquerque – 00h21