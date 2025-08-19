A- A+

Corrida Meia Maratona Eu Amo Recife chega à 12ª edição com largada inédita no Marco Zero Corrida acontece no dia 27 de setembro, a partir das 18h, com percursos de 21km, 10km e 5km

Pela primeira vez, o Marco Zero, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, será palco da largada da Meia Maratona Eu Amo Recife. O evento chega à 12ª edição no dia 27 de setembro, com saída da Avenida Alfredo Lisboa.





A prova deve reunir cerca de sete mil participantes, com o slogan “Recife corre o mundo, o mundo corre aqui”. A Eu Amo Recife é aberta a todos os níveis de corredores, do iniciante ao pelotão de elite, com percursos de 21 km, 10 km e 5 km. Ao longo do trajeto, os atletas serão embalados por 11 atrações culturais, como forró, frevo e maracatu.

Nesta edição, a prova foi selecionada como uma das cinco corridas no Brasil a integrar as comemorações dos 50 anos da Olympikus. Outra novidade é que cada percurso contará com camisa e medalha exclusivas, inspiradas em animais-símbolos da cidade: caranguejo (5 km), capivara (10 km) e tubarão (21 km).

“A Meia Maratona Eu Amo Recife já é um marco no calendário esportivo nacional e, este ano, trazemos uma edição ainda mais especial, com largada no coração da cidade e a integração às comemorações dos 50 anos da Olympikus. Mais do que uma prova, é uma celebração da nossa cultura e da paixão pelo esporte”, destacou Eduardo Couceiro, diretor-presidente do Instituto Incentiva, organizador do evento.

A edição 2025 marca também a estreia da Expo Run, feira temática dedicada ao universo das corridas, que será realizada nos dias 24, 25 e 26 de setembro, na Avenida Rio Branco, das 12h às 20h. Além de palestras e expositores, o espaço será o ponto oficial para retirada dos kits dos atletas. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial: www.euamorecife.com.br.



*Com informações da assessoria



Serviço:

Meia Maratona Eu Amo Recife 2025

Data: 27 de setembro de 2025

Horário: 18h

Largada: Marco Zero – Avenida Alfredo Lisboa – Recife/PE

Percursos: 21 km, 10 km e 5 km

Inscrições: www.euamorecife.com.br | soucorredor.com.br

Expo Run: 24, 25 e 26 de setembro – Avenida Rio Branco – 12h às 20h

