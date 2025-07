A- A+

Futebol Meias se destacam em evolução do Náutico na Série C Últimas vitórias do Timbu na competição tiveram gols de Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Alan

Com a ausência de Paulo Sérgio e o desempenho oscilante dos jogadores de ataque, são os meias do Náutico que estão chamando a responsabilidade para balançar as redes na Série C do Campeonato Brasileiro. Nos triunfos mais recentes do Timbu na competição, os gols saíram dos atletas de marcação e construção de jogadas.





Na vitória por 2x1 diante do Maringá, nos Aflitos, o Náutico marcou os gols com o volante Igor Pereira e Patrick Allan. Perante o Tombense, fora de casa, foi a vez de Marco Antônio anotar o dele no 2x0 - o outro foi do lateral-direito Arnaldo.

A última vez que um atacante balançou as redes pelo Náutico foi na goleada por 4x0 diante do Ypiranga, no dia 17 de maio. Bruno Mezenga e Léo Gagoh anotaram um cada. Os demais foram de outros meias, com Auremir e Marco Antônio marcando.

“Fico feliz de poder ajudar a equipe com gols. Não é minha primeira função, mas é bem-vinda. Uma coisa que trabalhamos bastante, o complemento da finalização, preenchendo a área”, disse Marco Antônio.

O meia também destacou a importância do trabalho da comissão técnica na evolução dele nas últimas rodadas.

“Hélio (técnico) e Guilherme (auxiliar) cobram bastante para fazer esse ‘box to box’, ser o segundo homem do meio-campo que pisa na frente e volta para marcar. Com isso, o cara precisa estar bem fisicamente. Essa foi uma das questões que comentaram comigo, dizendo que eu tinha de melhorar essa parte que estava baixa. Não estava o Marco do ano passado. Graças a Deus, eu pude me condicionar e consequentemente estou ajudando a equipe com gols”, explicou.

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o Floresta, sábado (5), nos Aflitos, pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu é o sexto colocado, com 15 pontos. O Lobo é o nono, com a mesma pontuação, mas em desvantagem no saldo de gols.

Velhos conhecidos

O elenco do Floresta conta com alguns atletas que já passaram pelo Náutico, como o lateral-esquerdo Diego Matos, o lateral-direito Mateus Ludke, o volante Guilherme Nunes, o meia-atacante Thiaguinho e o atacante Jeam.

Náutico e Floresta se enfrentaram apenas duas vezes na história, com uma vitória para cada lado, sendo ambas nos Aflitos e pela Série C. Em 2023, o Timbu ganhou por 3x1. No ano seguinte, o Lobo ganhou por 1x0.

Veja também