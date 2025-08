Meio-campista Tyler Morton deixa Liverpool e assina com Lyon

A- A+

O jovem meio-campista do Liverpool Tyler Morton foi transferido por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,7 milhões pela cotação atual) para o Lyon, onde assinou um contrato de cinco anos, até 2030, anunciou o horário francês nesta terça-feira (5).

Esta transação também inclui bônus de até 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31,8 milhões), assim como uma participação nos lucros de 20% em qualquer transferência futura.

Aos 22 anos, Morton iniciou sua trajetória no Liverpool ainda aos sete anos de idade. Ele assinou seu primeiro contrato profissional com os 'Reds' aos 17 anos, juntando-se ao tempo principal comandado pelo então técnico Jürgen Klopp.

Tyler Morton disputou 14 partidas pelo time principal e foi emprestado duas vezes ao Blackburn Rovers (da segunda divisão inglesa) em 2022-2023 (disputando 46 jogos) e ao Hull City (também da segunda divisão inglesa, com 41 jogos) na temporada 2023/2024.

Pela seleção inglesa sub-21, Morton se sagrou campeão europeu na Eslováquia em junho, numa competição em que disputou cinco das seis partidas de sua equipe.

"Aqui também, você nunca caminhará sozinho", escreveu o clube francês no X, dando as boas-vindas ao jovem jogador e fazendo uma referência ao hino dos 'Reds', "You'll never walk alone".

Morton é a quarta contratação do Lyon neste verão, depois do português Afonso Moreira (Sporting de Lisboa), do zagueiro holandês Ruben Kluivert (da Casa Pia, também de Portugal) e do meio-atacante tcheco Pavel Sulc (Viktoria Plzen, da República Tcheca).

