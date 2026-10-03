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Série C Melhor defesa, força coletiva e torcida presente: confira os pilares do acesso do Santa Cruz A Folha de Pernambuco listou alguns dos trunfos que levaram o Tricolor do Arruda ao acesso à Série B neste sábado (3)

Após quase dez anos longe, o Santa Cruz volta a estar entre os 40 melhores times do Brasil. O carimbo do acesso à Série B foi dado neste sábado (03), na Arena de Pernambuco, com o empate por 1 a 1 diante do Maringá. Mas para a conquista ganhar corpo, um longo processo teve que ser destravado com dedicação, coletividade e uma dose de apoio incondicional.

A disputa na Série C começou sob o comando de Claudinei Oliveira, que permaneceu apenas durante as cinco primeiras rodadas. O Tricolor não conseguiu embalar e uma sequência de três derrotas seguidas encerrou o trabalho.

Treinador

Com a saída do antigo treinador, o Tricolor tratou de convencer Cristian de Souza trocar o Amazonas, até então o líder da competição, pelo o clube do Arruda, que figurava na 15ª posição.

O novo comandante chegou com um discurso simples e mostrando compreender que soluções rápidas, mas eficazes, eram necessárias. O caminho rapidamente foi escolhido: solidez defensiva e eficiência no ataque.

Cristian de Souza, treinador do Santa Cruz - Rafael Vieira/FPF

Dessa maneira o Santa subiu na tabela com uma sequência de cinco jogos sem perder. Neste momento, já era mais do que claro que o time já vinha construindo um modelo de jogo bem desenvolvido, um sistema defensivo em que todos participavam ativamente, algumas boas soluções ofensivas e uma bola parada eficiente e decisiva.

Coletivo

Por mais que faça parte da cultura esportiva destacar individualmente alguns atletas, o futebol é essencialmente um esporte coletivo. No Santa Cruz, esse aspecto parece ser levado ainda mais a sério.

Em termos estatísticos na Série C, o Santa não costuma se sobressair em números que evidenciam o trabalho individual dos jogadores. Para se ter ideia, os artilheiros do clube na competição são o zagueiro Matheus Vinícius, o polivalente Renato, o esforçado centroavante Eron e o meia Pedro Favela com três gols.

Força coletiva é a marca do Santa Cruz na Série C 2026 - Foto: Savyo Miguel / FPF

Mas por outro lado, o Santa apresenta uma distribuição bastante interessante de gols, com 11 atletas diferentes balançando a rede ao longo da competição. Em termo de assistências, nove foram responsáveis com passes para gol.

Defesa

Retornando para o coletivo, uma estatística que evidencia esse trabalho em conjunto é que o goleiro Thiago Coelho possui a menor média de gols sofridos por jogo, basicamente um gol sofrido a cada dois jogos. Isso explica o fato do Santa ser o time que menos sofreu gols em toda Série C, apenas 17 gols em 24 jogos.

Para isso, Cristian de Souza precisou contar muito com a capacidade de adaptação dos seus jogadores da primeira linha, em especial, Eurico e Matheus Vinícius, que desempenharam diversas funções no setor defensivo ao longo da campanha.

Eurico é um dos jogadores responsáveis por fazer o Santa Cruz a melhor defesa da Série C - Foto: Mariana Tolentino / Santa Cruz Futebol Clube

Compromisso

A trajetória do Santa teve diversas dificuldades, principalmente, de ordem financeira. De forma pública, o presidente Bruno Rodrigues trabalhou a situação dos salários atrasados ao longo do ano.

Mesmo em alguns momentos de maior arestas, em que o elenco chegou até a não se apresentar para trabalhar, a situação foi contornada e o Santa pôde seguir o caminho.

"Com transparência, verdade e papo reto. Não existe outra forma de gerir um grupo de futebol e é exatamente assim que trabalhamos no Santa Cruz", declarou o treinador Cristian de Souza antes da classificação.

Incondicional

O último, mas não menos importante ponto, a torcida. A razão de exisitir de cada clube, mas que no Arruda parece inverter a razão. Como bem demonstra um dos hinos, ‘Nunca vou te abandonar’ não é apenas um discurso, mas um desígnio.

Independente se o jogo é em Belém ou Maringá, os torcedores corais estiveram presentes para conduzir a sua grande paixão ao acesso. Recorde de público, maior média de ocupação, tudo isso já virou pouco para descrever o que é essa massa de apaixonados.

Santa Cruz tem a maior média de público da Série C 2026 e uma das maiores do Brasil na temporada - Foto: Rafael Vieira/FPF

Ainda mais, um coletivo que soube entender, compreender seu papel nos momentos mais difíceis e que escolheu acolher. Se o Santa parecia sentir a ‘pressão’ da própria torcida em determinado momento, eles entenderam que precisavam ser ainda mais um ponto de proteção para o elenco.

O resultado não poderia ser outro, andaram de mãos dadas para o encerramento de uma das páginas mais tristes da história do clube, tiraram o clube com as próprias mãos de um fundo que não tinha mais divisão e devolveram o gigante, de pé, entre os maiores times do Brasil.



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