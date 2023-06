A- A+

Futebol Melhor defesa x melhor ataque é marca do duelo do Santa diante do Sousa Tricolor tomou apenas quatro gols em nove jogos no Grupo 3 da Série D, enquanto cearenses balançaram as redes 14 vezes

O jogo entre Sousa-PB e Santa Cruz, quarta (28), às 20h, no Marizão, pela 10ª rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, colocará frente a frente o time de melhor ataque da chave diante da equipe com a melhor defesa. Os pernambucanos foram vazados apenas quatro vezes na competição, enquanto os paraibanos marcaram 14 vezes.



“Se a gente não tomar gols, vamos conseguir fazer. Estamos nos cobrando, nos doando para isso. Consequentemente, jogamos também um pouco da responsabilidade para o pessoal da frente, que tem correspondido”, afirmou o meia Emerson Souza.





O Santa Cruz é o atual líder da chave, com 18 pontos. O Sousa é o quarto, com 13. No primeiro turno, no Arruda, o Tricolor ganhou por 1x0, com gol marcado por Emerson Galego.



Dono da melhor defesa, o Santa também tem um ataque forte, com 11 gols, empatado com o Pacajus e atrás apenas dos paraibanos. O Sousa, por outro lado, tem a segunda pior defesa do Grupo 3, sofrendo 12 gols. Pior que eles, apenas o Globo-RN, que tomou 22.

