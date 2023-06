Melhor mandante da Série B, Sport tem maior aproveitamento em casa no Brasil em 2023

A- A+

Com a vitória por 1x0 diante do Vila Nova, no último domingo (18), na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport manteve os 100% de aproveitamento como mandante na competição, com seis jogos e seis vitórias. Ainda por cima, aumentou o desempenho em casa no ano, superando a marca de 95% dos pontos disputados sob seus domínios. O maior do Brasil no quesito.



Ao todo, o Sport tem 21 vitórias e apenas uma derrota nos 22 jogos como mandante em 2023. O único tropeço foi por 2x0, diante do São Paulo, na Ilha do Retiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O aproveitamento do clube em casa é de 95,4%.



Para se ter uma ideia, apenas duas equipes no Brasil estão invictas em casa e, mesmo assim, possuem um aproveitamento abaixo em comparação aos rubro-negros. O Grêmio tem 12 vitórias e quatro empates (83,3%). O Palmeiras possui 15 vitórias e três empates (88,8%).



O próximo jogo do Sport é novamente em casa, contra o Juventude, quinta (22). O Leão é o atual terceiro colocado, com 24 pontos.





“Estamos criando casca. O rendimento em casa é absurdo. É muito incomum conseguir tantas vitórias assim. Só tivemos uma derrota, contra o São Paulo, clube de Série A, e foi com um jogador a menos. São números espetaculares. Isso é fora da curva. Não sei quem tem rendimento melhor que o nosso (como mandante). Sabemos que a Série B é difícil. Do mesmo jeito que temos condição de vencer qualquer adversário fora, qualquer um pode nos vencer aqui. A competição é equilibrada. Não tem alguém que atropela. Temos de ter os pés no chão. A Série B não é uma corrida de velocidade, mas sim de resistência. Precisamos estar equilibrados”, afirmou o técnico Enderson Moreira.

