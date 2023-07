A- A+

Futebol Melhor mandante x visitante invicto há quatro jogos: cenário de Operário-PR x Náutico Equipes duelam no Germano Kruger, no sábado (29), pela Série C do Campeonato Brasileiro

Com uma vitória e três empates nos últimos quatro jogos, o Náutico ostenta uma fase recente de invencibilidade fora de casa na Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado (29), a equipe terá mais um compromisso longe do Recife, contra o Operário-PR, no Germano Kruger. Um desafiante que, por outro lado, costuma não dar brechas jogando em seus domínios.



Com cinco vitórias e dois empates, o Operário-PR está invicto como mandante na Série C. Desempenho que faz o clube ocupar a vice-liderança do torneio, com 25 pontos. O Náutico é o sexto, com 23.





“Eles são extremamente ofensivos em casa. Estamos analisando o time deles desde um dia depois do jogo do Remo. O professor passou vídeos para entendermos os movimentos da equipe deles. Vamos tentar neutralizar os pontos fortes deles”, afirmou o lateral-esquerdo Rennan Siqueira.



Caso ganhe do Operário-PR, o Náutico pode chegar à vice-liderança. Para isso, será preciso secar também Amazonas (3º, com 25), Botafogo-PB (4º, com 24) e Volta Redonda (5º, com 23), nos jogos contra Figueirense, Manaus e Altos, respectivamente.



“Essa é uma fase de confrontos diretos. Sabíamos que seria a etapa mais difícil, mas acreditamos que estamos preparados para enfrentar esses jogos. Estamos atentos aos detalhes para continuar com a evolução. A Série C é um campeonato muito parelho, que exige regularidade. O importante é sempre somar. Nos cobramos no dia a dia para diminuir os erros e aumentar a chance de acerto. Cada jogo é uma decisão para se distanciar do grupo fora do G8”, apontou.

