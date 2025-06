A- A+

Futebol Com melhor média de público, Náutico busca melhorar rendimento em casa na Série C Clube tem apenas uma vitória nos quatro jogos que disputou em casa na competição

A média de público dos jogos do Náutico nos Aflitos na Série C do Campeonato Brasileiro tem sido inversamente proporcional ao rendimento da equipe como mandante. Enquanto os pernambucanos lideram o ranking de mais torcedores em casa, com 7.572 torcedores por partida (dados divulgados pelo perfil oficial da competição), o clube tem o quarto pior aproveitamento nos jogos realizados no Recife.

Faz falta

Três pontos separam o Náutico, com nove e na 12ª posição da Série C, do Ituano, em oitavo e primeiro integrante da zona de classificação para o quadrangular que vale o acesso. Diferença que poderia não existir se o Timbu não tivesse desperdiçado alguns pontos dentro de casa.

Nos quatro jogos que disputou como mandante na Série C, o Náutico tem apenas uma vitória, alcançada diante do Confiança. No mais, o Timbu tem dois empates sem gols, perante Botafogo-PB e Brusque, e uma derrota por 1x0 para a Ponte Preta.

Com apenas cinco pontos conquistados nos Aflitos, o Náutico é o quarto pior mandante da Série C, ficando à frente apenas de ABC, Guarani e Anápolis e empatado com Ituano e Ponte Preta.

Em casa, o Náutico ainda terá mais seis jogos. O primeiro deles será na próxima segunda (16), diante do Maringá. Depois, o clube receberá Floresta, Caxias, Retrô, Anápolis e Ituano.

Tomando por base a média das equipes que ficaram na oitava posição desde 2022, quando foi adotado o atual modelo de disputa da Série C, com 20 clubes em turno único, o Náutico teria que fazer 28 pontos para alcançar o quadrangular.

No caso, o Náutico teria de fazer mais 19 pontos para atingir a meta. Se vencer todas em casa, a equipe faria mais 18, precisando apenas de um empate fora de casa para seguir vivo em busca do acesso à Série B. Vale citar, contudo, que o Remo conseguiu ficar em oitavo no ano passado ao terminar com 26 pontos.



Passando de fase, o Náutico ainda terá mais três jogos em casa no quadrangular. Em caso de presença no topo de uma das chaves, o Timbu ainda terá mais um compromisso nos Aflitos, valendo o título da competição - feito que os alvirrubros já alcançaram em 2019.

Cadastro

Vale citar que, no confronto diante do Maringá, o acesso ao estádio será feito exclusivamente por reconhecimento facial. Para realizar o cadastro, o torcedor deve acessar o site captura.futebolcard.com/facial. É preciso adicionar o CPF, nome completo e o mesmo e-mail usado na compra do ingresso.

Veja também