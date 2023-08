A- A+

Tênis Meligeni revela nervosismo ao comentar vitória do sobrinho, Felipe, no US Open Ex-tenista e hoje comentarista, Fininho descreve emoção com vitória do sobrinho na primeira partida de Grand Slam na carreira

Depois de 21 anos de sua última vitória e também última participação no US Open, Fernando Meligeni viveu novo momento especial no torneio. Nesta terça (29), ele comentou ao vivo a vitória do sobrinho, Felipe, em seu primeiro jogo na carreira em um Grand Slam, justamente o americano. O comentarista de tênis dos canais ESPN revelou medo de trabalhar no jogo, que terminou com vitória do brasileiro sobre o australiano James Duckworth por 3 sets a 0 (6/4, 7/6(11) e 6/3).

Em uma publicação nas redes sociais destinada ao sobrinho, Fininho descreveu a experiência de comentar a partida desta terça. Foi do nervosismo ao orgulho. Ele ainda se recordou dos tempos em que Felipe, hoje com 25 anos, era apenas um garoto. E das broncas que dava nos treinos.

Confira o texto abaixo:

"Não sei nem por onde começar. Fui levado a emoção extrema. Tinha medo de fazer seu jogo, tinha receio de não conseguir mesclar a emoção e o trabalho. Assim que você entrou em quadra eu chorei calado. Aos poucos a emoção foi sendo substituída pelo orgulho.

Onde estava aquele menino que errava e eu dava bronca. Chamava a atenção para dar mais, fazer melhor. A cada ponto e game eu percebia o quanto você estava inteiro, seguro e focado. Acertava e ia pro próximo ponto, errava e voltava rápido.

Um set, dois e comecei a acreditar que era teu dia. A voz desaparecia e eu ia me deixando levar. Não Felipe, erra australiano. No final veio o tal filme.

E que delicia ser um filme teu, não meu. Tudo que você caminhou, tudo que você lutou. As vezes que você sofreu e voltou. Que momento único. Que dia inesquecível.

Para finalizar você me aparece ao vivo com o Conka e aí não aguentei. Chorei de alegria, de orgulho, de carinho. Parabéns Fe. Segue tua vida. Segue tua linha. Segue tua verdade. Segue tua linda carreira. Amamos você", escreveu Fernando Meligeni.

Na segunda rodada do US Open, Felipe Meligeni irá enfrentar o vencedor do confronto entre o croata Borna Coric e o argentino Sebastian Báez. Ele iniciou o torneio na posição 168 do ranking ATP. Mas a vitória desta terça já irá lhe garantir uma colocação maior independentemente do resultado da segunda rodada.

Veja também

Mundial de Basquete Vencer para ir à próxima fase; saiba onde assistir Brasil x Costa do Marfim pelo Mundial de Basquete