A- A+

Prisão Membro de uniformizada do Sport que invadiu CT e intimidou atletas é preso Operação foi realizada pelo GAECO e faz parte de investigações sobre a atuação das uniformizadas em episódios de violência no futebol do Estado

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) informou na noite desta segunda-feira (13) a prisão de Henrique Ferreira Marques, membro da principal torcida organizada do Sport. Ele responde a processos criminais, dentre eles um por organização criminosa, e teve a prisão decretada pela 6ª Vara Criminal da Comarca do Recife. A operação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) e faz parte de investigações sobre a atuação das uniformizadas em episódios de violência no futebol do Estado.

Segundo texto publicado em seu site oficial, o MPPE afirmou que o torcedor conhecido como Henrique da Torcida Jovem do Sport foi preso também por participar da invasão ao CT José de Andrade Médicis, em Paulista, no dia 16 de julho. Na oportunidade, ele intimidou jogadores do clube junto a outros membros da uniformizada proferindo as palavras abaixo.

“A gente vai atormentar a vida de vocês”, “A gente vai pegar, vai pegar, tá pensando que é brincadeira, a gente não tá de brincadeira não”, “Todo mundo aqui tem antecedente criminal”. Em seguida, ele segurou um jogador pela camisa de maneira violenta e o advertiu: “Joga bola!”. O atleta segurado pela camisa foi o atacante Pablo.

Sport repudiou invasão

À época da invasão ao CT, o Sport repudiou o ato dos torcedores através de uma nota oficial. O Leão informou que, durante o episódio, "houve coação contra atletas, membros da comissão técnica e funcionários do Clube — condutas absolutamente inaceitáveis". O clube ainda destacou que tomaria "todas as medidas cabíveis para identificar e punir os responsáveis, com o apoio das autoridades competentes".

Veja também