NÁUTICO Membros da principal torcida organizada do Náutico protestam no CT e ameaçam jogadores Ação da TO acontece na véspera do confronto contra o São José-RS

Na véspera da partida contra o São José-RS, válida pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, membros da principal torcida organizada do Náutico entraram no Centro de Treinamento Wilson Campos e ameaçaram atletas do clube. A ação aconteceu na tarde desta sexta-feira (5).

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, os membros da organizada aparecem cobrando o elenco e dirigentes do Timbu no Auditório Rômulo Pontes, espaço que costuma ser utilizado nas preleções comandadas pelo técnico Dado Cavalcanti. Nos registros, os organizados se direcionam à delegação, que assiste às cobranças das cadeiras do auditório.

FANÁUTICO FAZ COBRANÇA PESADA PARA ELENCO, DIRETORIA E COMISSÃO TÉCNICA NO CT DO NÁUTICO! pic.twitter.com/Yx02FUrL5l — Náutico NauticoNET (@NauticoNET1998) May 5, 2023

Um dos vídeos mostra o momento em que um membro da TO xinga um jogador não identificado e pede a saída dele do elenco. Ainda, houve cobranças direcionadas à diretoria do clube.

FANÁUTICO FAZ COBRANÇA PARA ELENCO, DIRETORIA E COMISSÃO TÉCNICA NO CT DO NÁUTICO! pic.twitter.com/EC4QkskcOH — Náutico NauticoNET (@NauticoNET1998) May 5, 2023

No perfil da organizada no Instagram, fotos da ação foram compartilhadas com mensagens em tom de cobrança. “Amanhã só queremos a vitória, RECADO TÁ DADO!”, diz um dos posts. Em outra postagem, os organizados pedem “sangue no olho”.



O protesto ocorre quatro dias após a estreia do Náutico na Série C. Na última segunda-feira (2), o Timbu foi derrotado fora de casa diante do Manaus.



Até o momento da publicação desta matéria, o clube não emitiu um posicionamento sobre o ocorrido.



Em entrevista coletiva, o volante Souza afirmou que a "conversa" foi "tranquila". "A gente sabe do peso da camisa do Náutico, sabemos que haverá pressão e cobranças. Hoje em dia isso já virou normal no futebol brasileiro. A conversa lá dentro do auditório foi bastante tranquila, não teve nada de anormal, foi uma cobrança da torcida, nada fora da realidade e que nós escutamos tranquilamente”.

“Eu não sei bem como essa cobrança vai ser refletida no campo. A gente não tem para onde fugir, temos uma competição bastante importante para o clube, precisamos do resultado e precisamos viver com essa pressão até o final da Série C. Por isso, temos que estar sempre somando pontos para ter tranquilidade para trabalhar. Agora não tem muito o que falar, estamos focados e trabalhando para buscar os resultados, sabemos que se não ganharmos a pressão virá”, completou Souza.

