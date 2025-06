A- A+

Pernambuco Polícia identifica membros de organizada do Santa Cruz que roubaram camisa de torcedora do Sport Suspeitos foram enviados à Central de Plantões da Capital (Ceplanc)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 11º BPM, identificou três suspeitos de assaltarem uma mulher que passava na garupa de uma moto nas proximidades do Estádio do Arruda, na tarde deste domingo (29), antes da partida entre Santa Cruz e Central, pela Série D.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os suspeitos, que utilizavam vestimentas de uma Torcida Organizada do Santa Cruz, retirando a blusa da mulher, que vestia camiseta de uma organizada do Sport.



Integrantes de torcida organizada do Santa Cruz tomam camisa de torcedora que estava com a camisa da torcida organizada do Sport! pic.twitter.com/9lFtk7KbLj — Edinho do Sport (@edinhodosport) June 29, 2025

Após a identificação dos suspeitos, a PM realizou uma revista pessoal neles e encontrou pedaços da camisa roubada no bolso dos envolvidos.

Segundo a PM, eles foram enviados, junto com a camisa roubada, para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, Zona Norte da cidade, para serem adotadas as medidas cabíveis.





