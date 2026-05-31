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Confusão Membros de organizadas de Sport e Náutico brigam nos Aflitos após clássico A partida foi disputada nesse sábado (30), na Ilha do Retiro, com placar de 2 a 0 para o Leão

Em vídeos que circulam nas redes sociais, membros de torcidas organizadas de Sport e Náutico se envolveram em conflitos na sede dos Aflitos, após o Clássico dos Clássicos disputado na Ilha do Retiro, neste sábado (30).

Pelas imagens, é possível observar torcedores do Náutico arremessando pedras em um ônibus com torcedores do Sport.

Após o incidente, os dois grupos entraram em conflitos dentro do estádio dos Aflitos.

Veja vídeo:

A reportagem da Folha de Pernambuco procurou a Polícia Militar sobre o ocorrido, mas ainda não obteve retorno.



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