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Confusão

Membros de organizadas de Sport e Náutico brigam nos Aflitos após clássico

A partida foi disputada nesse sábado (30), na Ilha do Retiro, com placar de 2 a 0 para o Leão

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Confusão entre torcedores de Sport e Náutico nos AflitosConfusão entre torcedores de Sport e Náutico nos Aflitos - Foto: Reprodução

Em vídeos que circulam nas redes sociais, membros de torcidas organizadas de Sport e Náutico se envolveram em conflitos na sede dos Aflitos, após o Clássico dos Clássicos disputado na Ilha do Retiro, neste sábado (30).

Pelas imagens, é possível observar torcedores do Náutico arremessando pedras em um ônibus com torcedores do Sport. 

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Após o incidente, os dois grupos entraram em conflitos dentro do estádio dos Aflitos. 

Veja vídeo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A reportagem da Folha de Pernambuco procurou a Polícia Militar sobre o ocorrido, mas ainda não obteve retorno.
 

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