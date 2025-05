Membros de organizadas do Sport vão à Ilha e cobram elenco e diretoria por melhorias na Série A

A- A+

Com a equipe na lanterna do Campeonato Brasileiro e sem vencer há 11 jogos, membros de organizadas do Sport compareceram à sede do clube, nesta quarta-feira (21), para cobrar uma volta por cima ao elenco e membros da diretoria.

Através de nota encaminhada à imprensa, o Sport confirmou o encontro, mas salientou que a conversa aconteceu de forma pacífica. Segundo o clube, representantes de dez torcidas marcaram presença.

Diante da má fase, o Leão segue em preparação para mais um compromisso pela Série A do Brasileiro. No domingo (25), às 16h, o Rubro-negro recebe o Internacional, na Ilha do Retiro, pela 10ª rodada. Enquanto os pernambucanos somam dois pontos, na última posição, os gaúchos estão em 15º, com dez pontos.

Confira a nota do Sport

O Sport Club do Recife informa que, na manhã desta quarta-feira, representantes de 10 torcidas organizadas se reuniram com membros do departamento de futebol, incluindo a diretoria e atletas do elenco profissional.

O encontro ocorreu de forma pacífica e respeitosa, tendo como objetivo fortalecer o diálogo e esclarecer questões relevantes relacionadas ao atual momento vivido pelo Clube.

