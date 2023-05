A- A+

SPORT Membros de torcida organizada do Sport causam tumulto na sede após derrota na final do Nordestão Vídeos registram momento em que dezenas de membros de TO entram pelo acesso principal

Minutos após a derrota do Sport nos pênaltis diante do Ceará na final da Copa do Nordeste, um grupo de torcedores organizados promoveu uma confusão na sede social do clube. Vídeos registrados por torcedores comuns mostram o momento em que dezenas de pessoas entram correndo pelo acesso principal à sede.

De acordo com uma testemunha, o grupo de organizados foi cercado por policiais militares e, encurralado, correu em direção às dependências do clube.



“Eles forçaram a entrada e foram em direção às sociais, cadeiras. Alguns conseguiram entrar nas cadeiras e outros tentaram ir para outro lado, mas o policiamento já tinha chegado. O [Batalhão de] Choque cercou o grupo e eles tiveram que entrar e voltar pela sede”, comentou uma testemunha.



