Futebol Membros de uniformizada do Santa Cruz protestam no Arruda Grupo foi cobrar integrantes do departamento de futebol do clube após resultados ruins do Tricolor na temporada

Antes da reapresentação do elenco do Santa Cruz, marcada para esta quarta (12), no Arruda, membros de uma uniformizada do clube foram até o estádio protestar após os fracassos recentes do Tricolor na temporada. Em imagens que estão circulando nas redes sociais, o coordenador técnico, Zé Teodoro, e o coordenador da base, Zé Teodoro, foram os principais alvos.



No vídeo, é possível ver alguns integrantes pedindo para os dirigentes “largarem o osso”. O Santa Cruz vem de eliminações no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste, correndo o risco também de ficar sem calendário nacional em 2024, já que não estará na Copa do Brasil do ano que vem e, no Campeonato Brasileiro, só conseguirá presença se subir à Série C ou se o Retrô obter o feito.



Ainda nesta tarde, Zé Teodoro concederá uma entrevista coletiva para tratar do planejamento para a Série D. Reforços com os volantes Pingo e Fabrício, além do atacante Emerson Galego, devem ser oficializados.

| A principal torcida organizada está nesse momento no arruda, pedindo a saída de Zé Teodoro e Ataíde, comentários como "A torcida do Santa Cruz não quer você", estão sendo repetidos diversas vezes. pic.twitter.com/ZZ6W4YEflA — Expressão Coral (@expressao_coral) April 12, 2023

