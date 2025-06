A- A+

Futebol Memphis cobra R$ 6,1 milhões do Corinthians e ameaça não se reapresentar Atacante holandês pede valor referente a prêmios do Paulistão e direitos de imagem atrasados

Memphis Depay notificou o Corinthians sobre uma dívida de R$ 6,1 milhões, referente a prêmios do Paulistão e direitos de imagem atrasados.

O atacante deu um ultimato ao clube e informou que, se não houver o pagamento, poderá deixar de cumprir suas obrigações profissionais.

Desta forma, o atacante pode não se reapresentar no dia 28 de junho e nem cumprir outras obrigações como treinar ou jogar. A primeira cobrança de Memphis ao Corinthians foi feita em 15 de maio, quando Augusto Melo ainda estava na presidência, e enviou nova notificação na última terça.

O holandês pede que o caso seja solucionado ainda nesta quarta-feira para seguir com suas obrigações. A informação foi noticiada pela Gazeta Esportiva.

Ainda segundo a Gazeta Esportiva, o Corinthians ainda não efetuou o pagamento dos R$ 4,7 milhões que o jogador tem direito pela conquista do título do Campeonato Paulista deste ano. Além disso, o Timão está devendo R$ 1,4 milhão referente aos direitos de imagem do atleta.

Memphis está de férias com o elenco do Corinthians e o retorno aos trabalhos está marcado para o sábado, dia 28 de junho. Desta forma, o clube corre para solucionar o problema rapidamente e contar com o camisa 10 na reapresentação.

