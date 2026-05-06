Memphis Depay aceita reduzir valores para continuar no Corinthians, revela Marcelo Paz

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O Corinthians avançou nas negociações para manter Memphis Depay no elenco. Segundo o executivo de futebol Marcelo Paz, o jogador já entendeu e aceitou a necessidade de reduzir seus vencimentos para seguir no clube.



Em entrevista ao programa Derby Todo Dia, apresentado pelos jornalistas Marília Ruiz e Fábio Piperno, o dirigente detalhou que a permanência do atacante passa obrigatoriamente por uma readequação financeira significativa no contrato.



"Todo mundo sabe que, para a permanência dele, vai ter que ser um contrato diferente do atual. Não vão ser os mesmos números, não vai ser a mesma condição. Ele sabe disso, ele já entendeu isso. E estamos buscando viabilizar isso, para que ele possa permanecer. Não vai ter transfer (ban)."





"Fica claro que ele entendeu claramente e aceitou que, para permanecer no clube, o contrato não vai ser repetido. Vai ter que ser uma condição menor, consideravelmente menor, diferente da atual. Ele já entendeu isso e já aceitou. E agora a gente está buscando viabilizar isso com parceiros", disse o dirigente



A diretoria alvinegra trata a permanência de Memphis como prioridade, especialmente pelo peso técnico e de liderança do jogador no elenco comandado por Fernando Diniz.



Enquanto as tratativas seguem, o atacante se recupera de lesão. A expectativa interna é que ele possa voltar a campo na partida de volta contra o Barra, pela Copa do Brasil, marcada para o dia 14 de maio, na Neo Química Arena.

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