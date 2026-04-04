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Futebol Brasileiro Memphis Depay retorna ao Brasil e segue em recuperação de lesão no Corinthians Fora da Data FIFA, o camisa 10 viajou até Madri, capital da Espanha, para tratar dores no joelho esquerdo

O atacante Memphis Depay está de volta ao Brasil após o tratamento inicial de lesão na Europa e já se reapresentou no CT Joaquim Grava, na manhã deste sábado (04). Agora o atleta dará sequência à recuperação nas dependências do clube paulista, acompanhado pelos médicos da equipe.

Fora da Data FIFA, o camisa 10 viajou até Madri, capital da Espanha, para tratar dores no joelho esquerdo. Ele também aproveitou a parada para acompanhar a partida entre Holanda e Noruega, no dia 27, nas tribunas da Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, vencida pelos holandeses por 2 a 1.

Memphis tinha sido convocado pelo técnico Ronald Koeman, mas foi cortado por conta de uma lesão de grau 2 na coxa direita. O atleta sentiu a contusão na partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, e deixou os gramados da Neo Química Arena com 22 minutos de bola rolando.

Durante uma coletiva no final do último mês, o próprio Koeman cobrou publicamente o atacante do Corinthians e reafirmou o curto período para recuperação antes da disputa da Copa do Mundo

"Ele (Depay) ainda não está totalmente recuperado. Isso explica o motivo dele não estar jogando. O tempo está acabando. Só temos mais oito semanas, então vamos ter que esperar para ver".

Nesta temporada, o atacante participou de 12 das 20 partidas disputadas pelo Corinthians e foi titular em dez oportunidades. No entanto, ficou durante os 90 minutos apenas três vezes e só balançou as redes contra o Santos, no Brasileirão, além de uma assistência pelo Campeonato Paulista contra o Capivariano.

Ainda sem poder contar com o principal nome do elenco, o alvinegro, do técnico Dorival Júnior, encara o Internacional neste domingo (05), na Neo Química Arena, às 19h30, pela 11ª rodada do nacional.



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