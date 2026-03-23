Memphis descumpre regra e usa celular no banco de reservas em Corinthians x Flamengo
Substituído por lesão, jogador foi flagrado pelas câmeras utilizando o seu celular na etapa final
Memphis Depay descumpriu uma normal da International Board (IFAB), órgão responsável pela regulamentação das regras do futebol, ao usar seu aparelho de celular quando estava no banco de reservas durante o segundo tempo de Corinthians x Flamengo, jogo que terminou empatado por 1 a 1.
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O atacante havia sido substituído por lesão na coxa direita, sentida no primeiro tempo da partida, e foi flagrado pelas câmeras utilizando o seu celular na etapa final, já depois de tomar banho no vestiário. Ele guardou o aparelho depois de levar uma bronca de um dos integrantes da comissão técnica.
Depois da partida, o atacante holandês usou suas redes sociais para se justificar. "Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão", alegou.
"Também estou chateado com o resultado do jogo. Continuaremos trabalhando por dias melhores", acrescentou o jogador, lamentando a igualdade com um jogador a mais na segunda etapa.
Memphis está convocado para os amistosos da Holanda contra Noruega e Equador.
O Corinthians ganha alguns dias de descanso por causa dos compromissos das seleções na Data Fifa e volta a atuar no dia 1º de abril, contra o Fluminense, no Maracanã. O time paulista caiu para o 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 10 pontos. São sete partidas seguidas sem vitória na temporada.