Memphis descumpre regra e usa celular no banco de reservas em Corinthians x Flamengo

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Memphis Depay descumpriu uma normal da International Board (IFAB), órgão responsável pela regulamentação das regras do futebol, ao usar seu aparelho de celular quando estava no banco de reservas durante o segundo tempo de Corinthians x Flamengo, jogo que terminou empatado por 1 a 1.





O atacante havia sido substituído por lesão na coxa direita, sentida no primeiro tempo da partida, e foi flagrado pelas câmeras utilizando o seu celular na etapa final, já depois de tomar banho no vestiário. Ele guardou o aparelho depois de levar uma bronca de um dos integrantes da comissão técnica.



Depois da partida, o atacante holandês usou suas redes sociais para se justificar. "Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão", alegou.



"Também estou chateado com o resultado do jogo. Continuaremos trabalhando por dias melhores", acrescentou o jogador, lamentando a igualdade com um jogador a mais na segunda etapa.



Memphis está convocado para os amistosos da Holanda contra Noruega e Equador.



O Corinthians ganha alguns dias de descanso por causa dos compromissos das seleções na Data Fifa e volta a atuar no dia 1º de abril, contra o Fluminense, no Maracanã. O time paulista caiu para o 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 10 pontos. São sete partidas seguidas sem vitória na temporada.

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