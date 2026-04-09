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corinthians Memphis escapa de suspensão por usar celular em jogo e recebe advertência do STJD A Procuradoria se baseou no artigo 258 para denunciar o holandês por atitude antidesportiva, mais especificamente desrespeito à arbitragem

Memphis Depay foi advertido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por usar celular no banco de reservas, durante partida entre Corinthians e Flamengo, e escapou de ser suspenso por até seis jogos, conforme definido em julgamento nesta quinta-feira (9). Ele foi condenado a multa de R$ 1 mil, convertida em advertência, com base no artigo 191 do CBJD, inciso III, que prevê punições para descumprimentos de regulamento.

A Procuradoria se baseou no artigo 258 para denunciar o holandês por atitude antidesportiva, mais especificamente desrespeito à arbitragem. O STJD, contudo, acatou os argumentos de Sergio Engelberg, advogado do Corinthians, que pontuou o fato de o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima sequer ter citado o ocorrido na súmula.

Engelberg alegou que a norma proibitiva a celulares está relacionada a uma utilização que tenha algum impacto direto na partida, o que não caracterizaria o motivo pelo qual o jogador utilizou o celular.

"Qual o espírito da norma que proíbe celulares? A gente está falando de algo que vai influenciar ou prejudicar a competição. Exemplos: ver resultados de outras partidas, gravar alguma coisa, receber orientação de alguém que não pode estar lá. Até mesmo na questão das apostas que essa Corte tanto combate. E que o celular não interfira o que está acontecendo dentro de campo", defendeu.

"O atleta teve a preocupação de avisar aos médicos da seleção holandesa a respeito da lesão que havia acabado de sofrer. Foi uma preocupação haja vista os dois amistosos prévios à convocação da Copa. O objetivo era falar sobre sua condição médica em termos urgentes. Tem de ser comunicado para que o técnico possa substituí-lo na convocação de forma imediata. Essa era a preocupação dele, mais nada", concluiu.

O advogado também destacou que Memphis guardou o celular "imediatamente" após ser repreendido pela comissão técnica do próprio Corinthians. Livre de qualquer suspensão, o jogador poderia enfrentar o Palmeiras neste domingo, mas é pouco provável que isso aconteça, já que ainda se recupera da lesão de grau 2 na coxa direita, o motivo de ter cometido a infração no celular.

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