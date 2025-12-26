Sex, 26 de Dezembro

futebol

Memphis lança música exaltando "auge da carreira" e Corinthians se preocupa com assédio inglês

Holandês celebra fase pessoal, mas possível saída gera apreensão no clube paulista

Memphis Depay, atacante holandês do CorinthiansMemphis Depay, atacante holandês do Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Os dias de paz e descanso para Memphis Depay após longa e desgastante temporada no Corinthians estão longe de acontecer. O atacante holandês lançou nesta sexta-feira mais uma música em sua vida artística fora dos gramados e ainda tem de lidar com um possível assédio do Liverpool, preocupante para os dirigentes alvinegros.

"Work A Lot já está disponível! Aumente a aposta!", divulgou Memphis em suas redes sociais. E mandou uma mensagem sobre seu novo som, no qual exalta sua boa fase. "Para todos os que trabalham duro, trabalhem muito agora. Vão lá, corram!", escreveu, pedindo que todos escutem o hit.

A nova música mostra o sentimento do jogador na atualidade. "Mostro ao mundo todo que sou humano. Eles não dão a mínima e eu só quero esconder todos os meus problemas quando me sinto travado. Estou no meu auge...", traz parte da letra, que ainda fala em como lidar com o amor.

Torcedores brincaram com Memphis nas redes sociais e pediram que ele "descanse", alegando que tem "balançado demais nos últimos dias", em alusão às danças na celebração da conquista da Copa do Brasil sobre o Vasco e embaladas pelos companheiros. Ele também fez um post garantindo estar se preservando.

"Em 2025, trabalhamos MUITO. A mudança de mentalidade, física e espiritual, já começou", postou o holandês na noite de Natal, à beira de uma grande piscina, relaxando em uma grande almofada e já se preparando para um 2026 que promete ser ainda mais concorrido com a disputada da Copa do Mundo. Resta saber qual camisa ele vestirá antes da competição do Canadá, Estados Unidos e México.

A imprensa inglesa vem noticiando que o Liverpool promete investir pesado para contratar o holandês após a grave lesão do sueco Alexander Isak - passou por cirurgia no tornozelo. O técnico Arne Slot pediu um substituto para seu centroavante e Memphis aparece entre os favoritos.

A notícia não é nada agradável aos dirigentes corintianos, que imaginavam não perder titulares para ano no qual voltam à fase de grupos da Libertadores. Mesmo com o alto gasto de salário e premiações, o clube conta com o holandês, ainda mais impossibilitado de fazer contratações por recente transfer ban e também pelos cofres vazios.
 

