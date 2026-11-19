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Memphis Depay fez alguns desabafos depois da goleada por 4 a 0 aplicada pelo Corinthians sobre o Botafogo nesta quarta-feira, 18. Ele se disse alvo de fofocas e reclamou da forma como o futebol é debatido no Brasil por pessoas que "não entendem" do assunto.





Desde a chegada de Seedorf, o clube alvinegro passou a conceder mais entrevistas coletivas e a abrir treinamentos para a imprensa. O atacante holandês foi perguntado, na zona mista da Neo Química Arena, se essa postura seria uma "técnica" do treinador Clarence Seedorf e respondeu demonstrando todo seu incômodo.



"Se tem uma técnica, parabéns ao professor. Eu penso que vocês são aqueles com a responsabilidade de falar a verdade. Obviamente, vocês estão com a mão tremendo, porque alguns de vocês gostam de falar, fofocar, ganhar seguidores e postar coisas nas redes sociais", disse.



"Talvez tenha sido algo que o treinador fez de propósito. Eu não me importo. Eu falo com a imprensa às vezes, se eu tiver que falar e se eu quiser falar. Vocês espalham o que vocês quiserem", concluiu.

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians





O atacante também desabafou ao falar sobre a formação escolhida por Seedorf para enfrentar o Botafogo, com dois volantes de passe acurado e quatro atacantes de origem.



"Muitas pessoas falam sobre futebol e não entendem de futebol. Esse é o problema, especialmente no Brasil. Falam, falam, falam, mas não entendem o jogo, sequer assistem ao jogo. Eu estudo futebol, eu jogo, eu estou no jogo. Quando você joga com extremos, há mais espaço para mim."



Seedorf apostou em uma escalação pouco convencional. Sem Yuri Alberto, Rodrigo Garro e André, o treinador holandês montou o meio de campo com Breno Bidon e Carrillo atuando atrás de Vitinho, escolhido para fazer a função de armador, embora muitas vezes caísse pelos lados, de maneira a formar um quarteto na última linha.



"Na Europa, jogamos sempre 4-3-3. Kaio tem toda a qualidade para abrir o jogo, Bidu também, Kayque, Dieguinho... Temos jogadores para isso. É uma forma diferente de jogar, eu gosto. Sempre fui fã dessa tática. Não temos tantas opções às vezes por causa de lesões, transfer bans, o que seja."

Clarence Seedorf, novo técnico do Corinthians. Foto: Mauro Pimentel/AFP



Memphis deu uma assistência para Kaio César e chegou a comemorar um gol próprio ao longo da partida, mas o árbitro deu gol contra do botafoguense Arthur Chaves. A boa atuação ajudou o Corinthians a sair da zona de rebaixamento, ainda que precise de tropeços de Inter e Vitória nesta quinta-feira para permanecer fora ao fim da rodada.



"Prefiro a adrenalina para ganhar títulos. Quando cheguei aqui, lutava contra o rebaixamento, era outra pressão. Lembro 2024 e agora, infelizmente, outra vez, mas tenho confiança no time, no professor e nos torcedores para outro futuro", disse.

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