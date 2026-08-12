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FUTEBOL Memphis se diz decepcionado com o Corinthians e projeta cobrança: "Não deixarei sem sanção" Clube paulista divulgou a decisão da não renovação com o atleta nessa terça-feira (11)

Memphis Depay quebrou o silêncio após o Corinthians ter oficializado que não renovaria com o jogador. O holandês, que ainda tem R$ 42 milhões a receber do clube, disse-se decepcionado por o acordo existente não ter sido cumprido.





O jogador ainda projeta cobrar o Corinthians. Se o holandês for à Fifa, a equipe pode sofrer mais uma vez com um transfer ban, medida administrativa que impede a inscrição de novos atletas.



"Muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais dois anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso", escreveu Memphis.



O jogador reiterou que sempre respeitou o clube e não queria encarar essa situação. "Mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias, falarei publicamente, mas fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção", concluiu.

Very disappointed to read that Corinthians decided not to honour our agreement in place to extend my contract for 2 more years. This renewal was explicitly agreed upon by the president as well as the sporting, legal and financial department. Some people decided however to breach… — Memphis Depay (@Memphis) August 12, 2026

O anúncio do Corinthians foi feito nesta terça-feira, após expectativa de que a renovação fosse concretizada. O clube citou a necessidade de manter a saúde financeira.



Após negociações desde janeiro, o clube decidiu que os altos custos do jogador, incluindo um salário reduzido de R$ 1,9 milhão e uma dívida de R$ 42 milhões, eram insustentáveis. O valor do débito corresponde a bônus e luvas. A ideia era, com a renovação, diluir os pagamentos a partir de 2027.

Nota oficial



O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos… pic.twitter.com/6HWAU6UJut — Corinthians (@Corinthians) August 11, 2026

Memphis, que teve uma temporada marcada por lesões, disputou 14 jogos e marcou um gol. O clube agradeceu ao jogador por sua contribuição em 79 jogos e três títulos conquistados.

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