FAMOSOS Menino Gui se encontra com Neymar e Nenê, e canta músicas de Vasco e Santos O encontro surpresa do garoto com os jogadores foi registrado pelas redes sociais de sua mãe

Pequeno torcedor do Vasco, o menino Gui, de 9 anos, conheceu mais dois jogadores na noite da última terça-feira. O garoto se encontrou com Neymar, atacante do Al-Hilal, e com Nenê, meio-campista do Juventude.

O encontro surpresa do garoto com os jogadores foi registrado pelas redes sociais de sua mãe. Neymar chegou até o local de muletas, já que se recupera de uma cirurgia no joelho, enquanto Gui estava com os olhos tampados. Ao ver o atacante, o garoto ficou emocionado. Nenê, ex-Vasco, chegou logo depois no local.





Conhecido por ser um grande amante de futebol, o menino Gui mostrou que realmente está por dentro do assunto. Em um determinado momento, o torcedor-mirim puxou a “Casaca”, gritou tradicional da torcida do Vasco, e também cantou o hino do Santos, em homenagem ao Neymar.

Torcedor do Vasco, Guilherme viralizou na web após acordar de um coma e abraçar a mãe, Tayane Gandra, após 16 dias de internação na unidade semi-intensiva de um hospital na Zona Oeste do Rio. O garoto teve epidermólise bolhosa — uma condição genética autoimune e rara que provoca graves ferimentos na pele.

