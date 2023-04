Menos de 48h depois de derrotar ABC, Sport visita Central pelo Pernambucano

A- A+

De ressaca pela classificação à final da Copa do Nordeste e garantido na semifinal do Campeonato Pernambucano, o Sport volta a entrar em campo na tarde deste sábado (1). Menos de 48h depois da vitória sobre o ABC, o Leão pega a estrada para visitar o Central, às 16h30, no Lacerdão, em Caruaru, pela 13ª e última rodada da primeira fase do Estadual. Com 27 pontos, o Rubro-negro precisa de um empate simples para carimbar a melhor campanha do certame sem precisar ficar de olho no jogo do Retrô, que tem três pontos a menos e encara o Íbis. A Patativa, por outro lado, é a 6ª colocada com14 pontos e precisa do resultado para avançar às quartas.

Após o desgaste dos atletas contra o ABC, em jogo que teve que ser suspenso na quarta-feira e terminou na quinta, devido às chuvas que caíram no Recife, o técnico Enderson Moreira deixou claro que vai escalar uma equipe alternativa contra o Central. Com isso, alguns nomes que entraram no decorrer da semifinal do Nordestão, assim como jovens revelados no clube, devem receber oportunidades.

“Não vai dar nem 48 horas de uma partida para a outra. Em qualquer outra situação, a gente não jogaria. Mas para manter a organização do Estadual e ser correto com as equipes, vamos montar um time para fazer o que temos que fazer, mesmo com esse período curto. Agora é ir preparando jogo a jogo, trocando o chip, mudando para que possamos dar sequência à temporada”, salientou o técnico.

Esta será a primeira vez em 2023 que o Leão não contará com Luciano Juba em campo. O jogador de 23 anos esteve presente nos 21 compromissos do clube até aqui, e é quem mais participou de gols na temporada. São dez bolas na rede e nove assistências.

Por outro lado, com a confirmação de mudanças na equipe, dois atletas podem fazer seus primeiros jogos como titulares no ano. No gol, Jordan pode receber sua primeira oportunidade desde que chegou ao clube no início de março. Já no miolo de zaga, Renzo, que só foi utilizado por oito minutos, na goleada diante do Bahia, pelo Nordestão, deve fazer dupla com Chico. Recém-contratado, o zagueiro Alisson Cassiano não pode atuar, pois chegou depois do fechamento da janela de inscrições para o Estadual.

Ficha técnica

Central

Alex; Edy, Aquila, Jackson e Adson; Douglas Bomba, Douglas Carioca, Fernando Pires e Dhonata; Roninho e Leandro Costa. Técnico: Márcio Goiano.

Sport

Jordan; Ewerthon, Chico, Renzo e Felipinho; Fábio Matheus, Pedro Martins e Matheus Vargas; Edinho (Paulinho), Wanderson e Gabriel Santos. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Lacerdão (Caruaru/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Júnior

Assistentes: Ricardo Chianca e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também

Campeonato Francês PSG perde em casa para o Lyon no Francês; Messi é vaiado