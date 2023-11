A- A+

NFL Menos de três meses após romper tendão de Aquiles, Aaron Rodgers volta a treinar no New York Jets Equipe terá três semanas para decidir se o quarterback de 39 anos voltará a jogar nesta temporada

Em sua primeira partida pelo New York Jets na NFL, após atuar por 17 anos no Green Bay Packers, o quarterback Aaron Rodgers rompeu o tendão de Aquiles esquerdo. A jogada aconteceu logo no início da partida contra o Buffalo Bills, no dia 11 de setembro, válida pela primeira rodada. Esta temporada era de grandes expectativas para a equipe, por causa da chegada de Rodgers, mas, apenas 79 dias após a lesão, ele está liberado para voltar aos treinos.

A informação foi dada na tarde desta quarta-feira (29), pelo treinador do time, Robert Saleh. Ele afirmou que que o jogador de 39 anos — completará 40 no sábado (2) — já pode participar das atividades com o restante do elenco. Portanto, menos de três meses após se machucar gravemente, e ter uma lesão que poderia tê-lo tirado da temporada, o camisa 12 mira um retorno.

A partir deste momento, os Jets têm 21 dias para decidir se ativam Rodgers oficialmente, ou se ele só voltará a jogar em 2024. Caso não seja ativado nesse período de três semanas, ficará de fora do restante da temporada.

Apesar da lesão, o jogador tem sido muito atuante na beira do campo, marcando presença nos jogos e dando apoio ao elenco, recheado de bons talentos. A dedicação ao tratamento permitiu uma recuperação considerada rápida.

Porém, o New York Jets faz uma campanha ruim, muito influenciada pela ausência de Rodgers: quatro vitórias e sete derrotas. Penúltimo colocado da Conferência Americana (AFC), a cinco semanas do fim da temporada regular, a chance de ir aos playoffs devem influenciar na decisão da franquia, sobre forçar o retorno de seu quarterback.

Nesta 13ª rodada, receberá o Atlanta Falcons, no domingo (3), às 15h (de Brasília). A janela de ativação de Rodgers irá até a 16ª semana, quando os Jets encaram o Washington Commanders.

