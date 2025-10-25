A- A+

Lista de jogadores Mercado da bola: veja lista de jogadores sem contrato que podem reforçar o setor defensivo em 2026 Com o fim da temporada se aproximando, a Folha de Pernambuco separou alguns defensores brasileiros que estão sem contrato e podem reforçar o seu clube no início da próxima temporada

Com o final da temporada se aproximando, o mercado da bola começa a se aquecer. O fim do ano é o momento em que os clubes avaliam seus elencos, negociam saídas e também começam a sondar possíveis contratações para a próxima temporada.

Pensando nisso, a Folha de Pernambuco separou uma lista de jogadores do setor defensivo que atualmente estão sem clube e que poderiam chegar "de graça" para reforçar novas equipes em 2026.



Jean (Goleiro)

Goleiro Jean em ação pelo Cerro Porteño (PAR) | Foto: Reprodução/goleirojean95

O arqueiro de 29 anos foi revelado pelo Bahia em 2015 e ajudou o Tricolor Baiano a conquistar o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste.

Após se destacar com atuações consistentes, chamou atenção e foi contratado pelo São Paulo. No time paulista, alternou altos e baixos, sem conseguir se firmar.



Emprestado em 2020 ao Atlético Goianiense, teve boa passagem e chegou a marcar seis gols em 46 partidas pelo Dragão, mostrando também a sua habilidade na bola parada.



Em 2021, Jean foi emprestado ao Cerro Porteño (PAR) e teve seu contrato assinado em definitivo após a temporada.



O brasileiro foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Paraguaio de 2022 e permaneceu até maio deste ano, quando teve seu contrato rescindido.



Michel Macedo (Lateral-direito)



Lateral Michel Macedo no Paysandu, seu último clube | Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu

O experiente lateral de 35 anos passou todo o ano de 2025 sem clube. Sua última partida oficial foi no fim de 2024, com a camisa do Paysandu.



Com passagens por vários clubes do Brasil e exterior, Michel teve destaque no Almería(ESP), no Atlético/MG, onde participou ativamente da campanha do título da Libertadores de 2013, e teve sua última temporada de protagonismo em 2021, como titular do Juventude no Campeonato Brasileiro da Série A daquele ano.



Renan Lodi (Lateral-esquerdo)



Lateral esquerdo Renan Lodi em ação pelo Al-Hilal | Foto: Reprodução/@renan_lodi



Com 27 anos, é o jogador mais "badalado" desta lista. Formado nas categorias de base do Athetico/PR, Renan Lodi rapidamente se destacou e após ascensão meteórica no Furacão, acabou se transferindo ao Atlético de Madrid (ESP).



No clube espanhol, foi campeão de La Liga na temporada 2020/2021 e mesmo com oscilações, teve momentos importantes no clube, incluindo boas atuações pela Champions League e também convocações para a Seleção Brasileira.



Após uma passagem consolidada na europa, se transferiu para o Al-Hilal e permaneceu no futebol saudita até setembro deste ano, quando ficou sem clube.



Bruno Uvini (Zagueiro)



Zagueiro Bruno Uvini no seu último clube, o Vitória | Foto: Reprodução/@brunouvini

Aos 34 anos, o zagueiro brasileiro é um verdadeiro andarilho do futebol, tendo passado por vários clubes e com sólida experiência no futebol europeu.



Além de clubes brasileiros, Uvini também teve bastante vivência no futebol italiano e no "mundo árabe".

Formado na base do São Paulo, era um zagueiro promissor e do Tricolor Paulista se transferiu direto para o futebol holandês. Ele conseguiu se destacar em alguns clubes, como Al-Nassr da Arábia Saudita, onde teve sua passagem mais longa por um clube (entre 2016 e 2019), chegando a ser capitão e conquistando títulos do cenário local.



Após nove anos atuando no exterior, voltou ao Brasil em 2023 para o Grêmio, atuando em 32 jogos e se destacando na campanha do vice-campeonato brasileiro.



Após a passagem pelo futebol gaúcho, foi para o Vitória, ficando no clube baiano até junho deste ano.



Fernando (Volante/Zagueiro)

Zagueiro/Volante Fernando, em ação pelo Internacional | Foto: Reprodução/@fernandoreges

O último nome da lista é originalmente volante, mas no último ano atuou bastante como zagueiro. Trata-se do veterano Fernando, o mais velho da lista.



Do alto dos seus 38 anos, o jogador teve uma longa e vitoriosa carreira no futebol europeu. Após se formar no Vila Nova, foi contratado pelo Porto (POR) e foi ídolo no clube português, atuando vários anos com a camisa dos Dragões.



Fernando foi uma peça fundamental no meio-campo do time que dominou o futebol português no início dos anos 2010, conquistando quatro Campeonatos Portugueses e uma Liga Europa da UEFA (2010-11).



O volante também teve muito destaque em sua passagem pelo Sevilla (ESP), sendo um dos pilares da equipe espanhola em sua vitoriosa fase de conquistas europeias. Conquistou dois títulos da Liga Europa da UEFA (2019-20 e 2022-23) pelo clube e se consolidou como um dos melhores volantes do futebol espanhol da época.



Fernando também passou pelo Manchester City (ING), onde conquistou a Copa da Liga Inglesa (2015-16), e pelo Galatasaray (TUR), onde foi bicampeão turco.



Recentemente, teve uma breve passagem pelo Internacional, clube que marcou seu retorno ao Brasil. Sua última partida oficial foi em agosto deste ano, pelo clube gaúcho.

