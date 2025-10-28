A- A+

Contratações Mercado da bola: veja lista com três meias que estão sem contrato Após a primeira matéria com indicação de defensores, a Folha de Pernambuco foi para o meio-campo e trouxe alguns 'medalhões' que ainda estão sem clube

O mercado da bola em breve irá se iniciar com toda a força e a busca por reforços considerados ‘medalhões’ continua a ser uma tendência entre os clubes brasileiros.

Depois de listar os defensores livres, a Folha de Pernambuco apresenta três nomes de peso do meio-campo que estão sem clube: Fernandinho, Rafinha Alcântara e Luan.

Três trajetórias marcadas por títulos, talento e, agora, pela incerteza sobre o próximo destino.

Fernandinho (Volante/Zagueiro)

Fernandinho é o mais experiente desta lista e segue sem clube após passagem pelo Athetico/PR | Reprodução/@fernandinho

O jogador mais velho desta lista é também um dos mais vitoriosos no futebol. Aos 40 anos, o veterano Fernandinho não anunciou aposentadoria, o que significa que, até segunda ordem, quer mostrar que ainda tem ‘lenha para queimar’.



Cria do Athetico/PR, o volante/zagueiro (na época, meia) rapidamente se destacou e foi contratado pelo Shakhtar Donetsk.



No clube ucraniano, atuou por 8 anos, se transformou em um dos maiores ídolos da história da equipe e entre os vários títulos de sua passagem, destaca-se a Europe League de 2009.

Em 2013 se transferiu para o Manchester City e no clube inglês alcançou o auge em sua carreira, tornando-se ídolo e um dos pilares de uma das fases mais vitoriosas da equipe.

Conquistou 14 títulos pelos "Citizens", incluindo cinco edições da Premier League, seis da Copa da Liga Inglesa e uma da Copa da Inglaterra.

Atuou por nove anos no City e nesse período se firmou como um dos melhores volantes de sua geração, o que lhe rendeu mais de 50 convocações para a Seleção Brasileira entre amistosos, partidas de Eliminatórias, duas edições de Copa América e duas Copas do Mundo.

Em 2022 retornou ao Athetico/PR, atuando até o final de 2024, quando teve sua última partida oficial.

Após o fim do seu contrato e a não renovação por parte do Furacão, ficou livre no mercado e assim se encontra até o presente momento.



Rafinha Alcântara (meia)

Rafinha teve seu último jogo oficial na metade de 2024 e inexplicavelmente segue sem clube | Reprodução/@rafalcantara

O brasileiro Rafinha foi formado nas categorias de base do Barcelona (La Masia), jogando ao lado do irmão, Thiago Alcântara.

Sempre foi visto como um jogador promissor, mas a alta competitividade e as lesões acabaram limitando seu potencial no time catalão.

Ele fez parte do time principal e participou de conquistas importantes, mas nunca conseguiu uma vaga definitiva e frequentemente tinha poucas oportunidades no competitivo meio-campo do 'Barça'.

Foi no Celta de Vigo, em duas passagens por empréstimo (2013-2014 e 2019-2020), que Rafinha ganhou mais protagonismo e se destacou individualmente.

A primeira passagem pelo clube foi fundamental para sua carreira, já que ele conseguiu jogar com mais frequência, mostrando sua qualidade e capacidade técnica.

Nessas passagens, ele teve atuações sólidas que fizeram com que seu nome fosse mais valorizado em La Liga.

Após o Barcelona, Rafinha passou por outros clubes como Inter de Milão, Paris Saint-Germain e Real Sociedad, mas sem conseguir se firmar em nenhum deles, mantendo o status de "eterna promessa".

Em 2022, ele deixou o futebol europeu para atuar no Al-Arabi, do Catar.

Sua última partida oficial foi em julho de 2024, também pelo Al-Arabi e permanece sem clube até então.

Luan (meia-atacante)

O eterno 'Rei da América' de 2017 está livre no mercado. | Reprodução/@luanguillherme

Embora tenha se profissionalizado em 2013 no Tanabi de São Paulo e ainda no mesmo ano tenha passado pelo América de Rio Preto e pela Catanduvense (todos de São Paulo), foi apenas no ano seguinte, no Grêmio, que Luan de fato começou a engrenar.

No clube gaúcho viveu seus melhores momentos, especialmente em 2017, quando foi o principal jogador na conquista da Copa Libertadores da América.

A boa fase no Grêmio o levou à Seleção Brasileira, onde conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio, em 2016.

Foi eleito o "Rei da América", prêmio dado ao melhor jogador do continente. Em 2015 e 2017, ganhou a Bola de Prata, e em 2015 foi premiado como "Craque do Brasileirão".

Além da Libertadores, conquistou a Copa do Brasil (2016), a Recopa Sul-Americana (2018) e dois Campeonatos Gaúchos (2018 e 2019).

Após a saída do Grêmio, o desempenho de Luan não se repetiu nos clubes seguintes. Ele teve passagens discretas pelo Corinthians, Santos e Vitória, onde não conseguiu alcançar o mesmo sucesso.

A última partida oficial de Luan foi em abril de 2024 e desde então o atleta permanece disponível no mercado.

