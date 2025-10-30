A- A+

Contratações Mercado da bola: veja lista com três atacantes que estão sem clube e podem reforçar seu time Após listar defensores e jogadores de meio-campo, chegou a vez dos atacantes brasileiros mais conhecidos que estão livres e podem virar reforço na próxima janela de transferências

Os jogadores que estão sem clube no momento é uma opção para o clubes no mercado da bola.

Após destacar goleiros, zagueiros, laterais, volantes e meias, a Folha de Pernambuco preparou a última parte, agora com atacantes.

E para essa lista, contamos com nomes de ‘peso’ do futebol brasileiro, com passagens por grandes clubes e até pela Seleção Brasileira.

Alex Teixeira (Atacante)

Alex Teixeira está livre no mercado após passagem pelo Vasco | Reprodução/@alexteixeiraa

O jogador de 35 anos formado nas categorias de base do Vasco da Gama é mais um “medalhão” que está sem clube no momento.

Após despontar pelo Vasco, foi contratado pelo Shakhtar Donetsk na época do ‘boom’ de transferências de jovens brasileiros para o clube ucraniano.

Por lá atingiu o auge de sua carreira. Jogou no clube por seis anos (2010 a 2016), sendo um dos principais jogadores, artilheiro em diversas temporadas e conquistando vários títulos nacionais. Foi neste período que ele despertou o interesse de grandes clubes europeus.

O jogador recusou ofertas de outros europeus e se transferiu para o futebol chinês, no Jiangsu Suning.

Apesar de ter sido uma transferência mais pelo aspecto financeiro, aproveitando a onda de clubes ricos chineses, Alex Teixeira manteve um alto nível de desempenho e foi uma das principais estrelas do Campeonato Chinês, onde jogou de 2016 a 2020.

Embora nunca tenha atuado pela seleção principal, Alex Teixeira passou por todas as categorias de base da Seleção Brasileira, sempre com muito destaque.

Em 2024 retornou ao clube que o revelou, mas nunca conseguiu repetir o alto nível de temporadas passadas. Entre altos e baixos, acabou sendo dispensado e reintegrado ao time, permanecendo no clube e fazendo sua última partida oficial em setembro deste ano.

Douglas Costa (Atacante)

Após passagem pelo Sydney FC, Douglas Costa tem mantido a forma no Boavista/RJ | Reprodução/@douglascosta

Revelado pelo Grêmio, Douglas Costa de 35 anos é junto com Alex Teixeira um dos grandes atacantes brasileiros de sua geração e curiosamente após se destacar no Tricolor Gaúcho, também foi prospectado pelo Shakhtar Donetsk, sendo mais um jovem brasileiro da época que se transferiu ao time ucraniano neste primeira geração de sucesso do clube europeu.

Pelo Shakhtar iniciou sua trajetória na Europa e se destacou bastante, vencendo a Premier League ucraniana cinco vezes.

Seu destaque no Leste Europeu o fez ser contratado pelo poderoso Bayern de Munique (ALE), onde ele teve uma "época de ouro", sendo tricampeão da Bundesliga.

Após o Bayern, se transferiu para outro gigante europeu, a Juventus (ITA) onde atuou por seis anos e também foi muito vitorioso, conquistando o Campeonato Italiano (Série A) três vezes.

Retornou ao Brasil para jogar no Fluminense (embora tenha sido emprestado anteriormente ao Grêmio) e após passagem discreta, foi atuar no futebol australiano pelo Sydney FC.

Sua última partida oficial foi em setembro deste ano e desde então, permanece sem clube.

Douglas Costa também tem mais de 30 partidas pela Seleção Brasileira, tendo representado a Seleção ‘Canarinha’ na Copa do Mundo de 2018.

Romarinho (Atacante)

Após rápida passagem pelo Vitória/BA, Romarinho ficou livre no mercado | Reprodução/@romarinhooficial31

Formado no Rio Branco/SP, Romarinho circulou por alguns clubes do interior paulista até chegar ao Bragantino e se destacar no Campeonato Paulista de 2012, chamando atenção do Corinthians.

Se transferiu no mesmo ano para o clube do Parque São Jorge e atuou entre 2012 a 2014, tendo uma passagem meteórica e vitoriosa, se tornando um jogador muito querido pela torcida Corintiana, principalmente por marcar muitos gols em clássicos contra o Palmeiras, tornando-se um "carrasco" do rival.

Foi decisivo na Libertadores de 2012 e marcou o gol de empate, de cobertura, contra o Boca Juniors, na La Bombonera, no primeiro jogo da final. Esse tento foi crucial para o título inédito do clube.

Venceu também o Campeonato Mundial de Clubes (2012), a Recopa Sul-Americana (2013) e o Campeonato Paulista (2013).

Se transferiu para o mundo árabe e se tornou uma verdadeira estrela durante sua longa passagem pelo Al-Ittihad, entre 2018 e 2024.



Foi o principal nome da equipe, mesmo com a chegada de grandes estrelas como Cristiano Ronaldo à liga saudita.



Em 2023, foi destaque na campanha que rendeu o título da Liga Saudita, com 13 gols e 5 assistências em 27 jogos.



Conquistou também a Supercopa da Arábia Saudita de 2022/23 e se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do clube.

Retornou ao Brasil neste ano para atuar pelo Vitória/BA e após uma rápida e apagada passagem, acabou sendo dispensado pelo clube baiano em outubro deste ano.

