FUTEBOL Mercado da bola no Corinthians: veja os reforços, renovações e quem deixa o clube em 2026 Está previsto no orçamento Corinthians para 2026 prevê uma redução de aproximadamente R$ 6 milhões por mês na folha salarial do elenco

Campeão da Copa do Brasil, o Corinthians se movimenta nos bastidores para ser ativo na janela de transferências após realizar apenas duas contratações em 2025, o atacante Vitinho e o lateral-esquerdo Angileri.

Para isso, a diretoria tenta dar fim ao transfer ban aplicado pela Fifa, punição que impede o clube de registrar novos atletas por três períodos de contratação.

O orçamento do Corinthians para 2026 prevê uma redução de aproximadamente R$ 6 milhões por mês na folha salarial do elenco Assim, mesmo com a classificação à Libertadores, a tendência é o clube fazer contratações pontuais no mercado.

O Estadão lista as principais alterações que o Corinthians pode sofrer para o início de 2026, entre reforços, saídas e renovações.

Contratações do Corinthinas?

Marcelo Paz: após a saída de Fabinho Soldado, que deve assumir cargo no Internacional, o Corinthians fechou a contratação do CEO do Fortaleza para a vaga de diretor de futebol.

O dirigente trouxe para trabalhar no clube paulista o executivo de operações Thiago Ayres e o supervisor de futebol Junior Manso. Eles substituem José Carlos Freitas Júnior, o Zeca, que está a caminho do Inter, e Hamilton Correia, que está encaminhado com o Cruzeiro.

Quem pode chegar no Corinthians?

Savarino: um dos nomes ligados ao Corinthians é o do meio-campista do Botafogo. O time corintiano estuda uma troca com a equipe carioca, mas as partes ainda não chegou em um consenso.

Os paulistas ofereceram Félix Torres, mas o clube do Rio pediu Gustavo Henrique ou Raniele, ambos titulares, o que brecou um acerto.

Quem renovou com o Corinthinas?

Maycon: o Corinthians está próximo de anunciar a prorrogação do empréstimo do meio-campista junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até 2027.

O jogador de 28 anos, capitão do time na conquista da Copa do Brasil, era uma das prioridades de renovação. Segundo a ESPN, os paulistas devem ficar com 50% do passe do atleta, enquanto os ucranianos com a outra metade, em uma operação sem custos.

A diretoria alvinegra se prontificou a pagar 1 milhão de euros (R$ 6,5 milhões, na cotação atual) referentes aos dois empréstimos anteriores.

Quem saiu do Corinthians?

Talles Magno: o atacante de 23 anos se destacou no início do ano e foi importante na conquista do Paulistão, mas não conseguiu repetir as boas atuações e a diretoria decidiu não renovar o empréstimo do jogador, que retorna ao New York City, dos Estados Unidos. Contratado em agosto de 2024, ele disputou 67 partidas e marcou nove gols.

Ángel Romero: chegou ao fim a segunda passagem do paraguaio pelo Corinthians. Aos 33 anos, o atacante não teve o contrato renovado e vai respirar novos ares a partir de 2026. Antes de retornar ao clube em 2023, ele teve se destacou pela equipe paulista entre 2014 e 2019.

Somando as duas passagens, ele acumulou 377 jogos, com 67 gols, 37 assistências e seis títulos (3 Paulistas, 2 Brasileiros e 1 Copa do Brasil).

Talles Magno: com a necessidade de fazer caixa, o Corinthians admite a possibilidade de vender joias da base. O volante de 20 anos, um dos melhores em campo no jogo do título da Copa do Brasil, contra o Vasco, no Maracanã, é um dos jogadores mais cobiçados pelo futebol europeu e já teve seu nome ligado ao Sporting, de Portugal.

O jogador tem contrato até 2029 e tem uma multa estipulada em 100 milhões de euros (R$ 635 milhões).

Gui Negão: destaque quando Yuri Alberto ficou ausente por lesão e herói da classificação do time às semifinais da Copa do Brasil, o jogador de 18 anos também desperta o interesse de times europeus.

O Zenit, da Rússia, com quem o Corinthians realizou diversos negócios nos últimos anos, é um dos que demonstraram interesse no atacante. Com contrato até 2030, a multa do atleta é de R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros (R$ 635 milhões) para transferências internacionais.

