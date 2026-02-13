A- A+

F1 Mercedes domina último dia de pré-temporada de Fórmula 1; Bortoleto é 15º Os pilotos passaram por três dias de testes referentes à pré-temporada de F1

A sexta-feira (13) marcou o encerramento dos três dias de testes referentes à pré-temporada de Fórmula 1 realizados nesta semana em Sakhir, no Bahrein, e, num processo onde a confiabilidade dos carros tem um peso maior que a própria tomada de tempos, os dois pilotos da Mercedes, se destacaram.

Dono da melhor marca, Kimi Antonelli andou em 1min33s669, com George Russell logo atrás. O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 15º, após cumprir total de 60 voltas.

Na busca para conciliar velocidade e desempenho, alguns carros tiveram dificuldade nas tomadas de curva. Lewis Hamilton, que apresentou o terceiro melhor tempo, foi um dos pilotos que teve trabalho com a estabilidade de sua Ferrari.

O heptacampeão, inclusive, acabou sendo responsável pela utilização da bandeira vermelha ao final do treino.

O heptacampeão perdeu rendimento e veio lento antes de parar em uma faixa amarela. Ele deixou o monoposto na curva oito enquanto os ficais iniciaram o processo de retirada. Ao final dos trabalhos, ele deu 150 voltas nesta sexta-feira.

Na Audi, Nico Hülkenberg assumiu o lugar de Gabriel Bortoleto, que andou somente na primeira parte. Na combinação das sessões (manhã e tarde) o piloto brasileiro ficou com o 15º tempo.

Um fato inusitado marcou a movimentação. Na entrada dos boxes, Isack Hadjar, da Red Bull, se confundiu e entrou no espaço reservado à equipe Mercedes, sendo orientado pelos mecânicos a sair do local rapidamente.

Como nessa quinta-feira (12), os pilotos se alinharam ao fim do treino e foram realizar mais um teste de largada no circuito do Bahrein, a fim de se familiarizar com os novos procedimentos.

Mais cedo, quem liderou a atividade de pista foi o britânico George Russell. O piloto da Mercedes utilizou pneus macios nos 30 minutos em que testou o monoposto no circuito. Ele completou um total de 78 voltas no período e fez o melhor tempo na casa de 1min33s.

Gabriel Bortoleto optou pelos compostos duros e, somente na volta final, utilizou um outro jogo de pneus (macios) com a sua Audi.

No treino, a bandeira vermelha precisou ser acionada após o finlandês Valtteri Bottas parar na pista com a sua Cadillac por causa de problemas com o carro.

Na semana que vem, à partir do dia 18 de fevereiro, os pilotos terão mais três dias de testes no Circuito do Bahrein para seguir na fase de adaptação e aprimorar o ajuste e desempenho dos carros na pista.

A primeira prova do ano está marcada para o dia 8 de março, quando será realizado do GP da Austrália.

