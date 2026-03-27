Mercedes dominam o primeiro treino livre do GP do Japão de F-1; Bortoleto terminou em 11º

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As Mercedes dominaram o primeiro treino livre do GP do Japão de Fórmula 1, nesta sexta-feira, em Suzuka. George Russell foi o mais rápido, seguido por Kimi Antonelli, seu companheiro de equipe. Gabriel Bortoleto terminou em 11º.



O atual campeão mundial Lando Norris, da McLaren, ficou em terceiro, mesmo perdendo mais da metade do tempo da sessão nos boxes, resolvendo problemas mecânicos. Oscar Piastri, seu companheiro, ficou em quarto.





Charles Leclerc e Lewis Hamilton colocaram a Ferrari em quinto e sexto lugares, respectivamente. Max Verstappen terminou com a Red Bull em sétimo, seguido por Liam Lawson, da Racing Bulls, e Esteban Ocon, da Haas. Arvid Lindblad, da Racing Bulls, terminou em décimo.



Russell, Antonelli e Leclerc se revezaram boa parte da sessão com os melhores tempos. Verstappen e Hadjar tiveram de se esforçar bastante para lidar com as escapadas da Red Bull.



Restando cinco minutos para o final do treino, Alexander Albon e Sergio Perez colidiram na última volta antes da reta de chegada



Antes da terceira corrida da temporada, a liderança do Mundial de Pilotos é de George Russell (51 pontos), seguido por Kimi Antonelli (47) e Charles Leclerc (34). Lewis Hamilton aparece em quarto (33), à frente de Oliver Bearman (17).



No Campeonato de Construtores, a Mercedes lidera com 98 pontos, enquanto a Ferrari acumula 67, seguida por McLaren (18) e Red Bull e Racing Bulls, ambas com 12.



Os pilotos voltam para a pista nesta madrugada de sexta-feira, às 3h (de Brasília), para o segundo treino livre. A terceira sessão será às 23h30 de sexta-feira, enquanto a classificação está prevista para as 3h de sábado. A corrida terá largada às 2 horas de domingo.



Resultado final do primeiro treino livre do GP do Japão de Fórmula 1:

1 - George Russell (ING/Mercedes), 1min31s666

2 - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min31s692

3 - Lando Norris (ING/McLaren), 1min31s798

4 - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min31s865

5 - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min31s955

6 - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min32s040

7 - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min32s457

8 - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min32s529

9 - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min32s601

10 - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min32s665

11 - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min32s759

12 - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min32s798

13 - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min32s803

14 - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min32s900

15 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min32s978

16 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min33s361

17 - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min33s383

18 - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min33s697

19 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min34s221

20 - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min34s490

21 - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min35s294

22 - Jak Crawford (EUA/Aston Martin), 1min36s362

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