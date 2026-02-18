A- A+

Fórmula 1 Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull ditam ritmo em mais um dia de testes da F1 Os quatro mais rápidos ficaram separados por apenas oito décimos de segundo

As quatro melhores equipes da Fórmula 1 em 2025, McLaren, Red Bull, Mercedes e Ferrari, dominaram o dia de testes de pré-temporada desta quarta-feira (18) no Bahrein, sinal de que o panorama do ano passado pode se manter em 2026, apesar da mudança radical no regulamento.

O Bahrein recebeu a primeira rodada de testes na semana passada e, até a próxima sexta-feira, continuará com o circuito de Sakhir aberto às 11 equipes para que possam prosseguir com o processo de adaptação às novas regras de motores, chassis, aerodinâmica, pneus e combustíveis, antes do início da temporada no Grande Prêmio da Austrália, no dia 8 de março, em Melbourne.

Nesta quarta-feira, os quatro mais rápidos ficaram separados por apenas oito décimos de segundo.

O britânico George Russell (Mercedes) registrou seu melhor tempo de volta em 1m33se459, superando o australiano Oscar Piastri (McLaren) por dez milésimos.

Atrás deles vieram o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o atual campeão mundial, o britânico Lando Norris (McLaren), e o italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), a 280, 593 e 699 milésimos de segundo, respectivamente.

O francês Isack Hadjar, em sua segunda temporada na F1 e a primeira com a Red Bull, foi o sexto, a 800 milésimos de segundo de Russell, à frente do britânico Lewis Hamilton (Ferrari), que ficou a 840 milésimos do líder.

Carlos Sainz (Williams) marcou o oitavo tempo, mas com mais de um segundo e meio de desvantagem em relação ao piloto mais rápido.

O nono foi o argentino Franco Colapinto (Alpine) e o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) fechou o Top 10.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), tetracampeão mundial, não foi para a pista neste primeiro dia da segunda sessão de testes no Bahrein.

Classificação dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 realizados nesta quarta-feira no circuito de Sakhir, no Bahrein:

1. George Russell (GBR/Mercedes) a 1:33.459 (76 voltas)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +0.010 (70)

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +0.280 (70)

4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +0.593 (54)

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +0.699 (69)

6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +0.801 (66)

7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +0.840 (44)

8. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +1.654 (55)

9. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +1.795 (60)

10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +1.804 (71)

11. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +2.231 (55)

12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +2.294 (61)

13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +2.319 (42)

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +2.439 (61)

15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) +2.515 (26)

16. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +2.959 (65)

17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) +3.077 (28)

18. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) +3.282 (49)

19. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) +3.310 (75)

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrai) +3.339 (35)

21. Sergio Perez (MEX/Cadillac-Ferrari) +4.732 (24)

