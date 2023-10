Mesa-tenista Lhays Stolarski busca título inédito nos JUBs

A- A+

Lhays Stolarski, atleta de tênis de mesa, está em casa na atual edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBS). Natural de Joinville, a estudante de Educação Física de 21 anos busca o título inédito do torneio. No último ano ela terminou a competição na segunda posição. “Com certeza será um torneio de nível bem legal. Estão vindo outras meninas que já fizeram parte da seleção. Tanto no masculino quanto no feminino, os JUBS prometem partidas ótimas. Estou treinando firme desde o início do ano e estou muito confiante”, afirmou a estudante da Aupex Uniasselvi.

“Desde que começou, aos 13 anos, um pouco tarde para atletas de alto rendimento, Lhays sempre demonstrou muito comprometimento e disciplina. Assim conseguiu alçar voos que talvez nem ela acreditasse. Chegou à seleção brasileira de base, conquistou o título nacional, ganhou a prata e o bronze no sul-americano da categoria em 2020 e ficou com o bronze no Pan da modalidade em 2021. E agora chega aos JUBs de nossa cidade como uma das favoritas ao título”, comentou o técnico Bruno Costa.

Em relação ao futuro, Lhays demonstra modéstia, mas sempre evidencia seu amor pelo esporte: “Estou treinando muito para alcançar a seleção adulta. Esse é o meu grande objetivo. E bem lá na frente, quando não aguentar mais jogar, quero ser técnica de tênis de mesa”.

Independente do resultado esportivo, essa edição dos JUBs em Joinville já foi especial para a atleta. Durante a cerimônia de inauguração dos Jogos, na noite da última segunda-feira (9), ela foi a responsável pelo desfile do fogo simbólico e pelo acendimento da pira no Centreventos Cau Hansen.

“Foi uma sensação indescritível. Um momento único. Todos os atletas que vão competir estavam lá. Muita gente de vários lugares do Brasil e até de fora do país acompanharam. Muito especial mesmo”, declarou a jovem integrante da delegação brasileira no Mundial Universitário disputado em Chengdu (China).

