Mesmo acusado de estupro, Hakimi é convocado pelo Marrocos para amistosos contra Brasil e Peru

O jogador do Marrocos e do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, acusado de estupro na França, foi convocado nesta segunda-feira pela seleção norte-africana para os amistosos contra Brasil e Peru.

"Ele está tranquilo e isso é o mais importante. Estamos com ele, ele tem a presunção de inocência até que se prove o contrário, nós e todos os marroquinos estamos com Achraf", declarou o técnico dos Leões do Atlas, Walid Regragui, após anunciar sua lista.

O Marrocos, grande surpresa na última Copa do Mundo, em que ficou em quarto lugar, jogará no dia 25 de março contra o Brasil em Tânger e três dias depois em Madri contra o Peru.

"Estamos com ele de todo o coração e será bom para ele voltar ao Marrocos e sentir o apoio. É uma pessoa forte dentro e fora do campo. Ele tem que pensar no futebol primeiro e há pessoas que cuidarão desses assuntos", insistiu Regragui durante uma coletiva de imprensa em Rabat.

O jogador do PSG, de 24 anos, foi indiciado por um juiz de instrução e colocado sob controle judicial.

Uma mulher, também de 24 anos, o acusa de tê-la estuprado no final de fevereiro em sua casa em Boulogne-Billancourt, a oeste de Paris.

O controle judicial do jogador o impede de entrar em contato com a jovem, disse o Ministério Público. Por outro lado, está autorizado a deixar o território francês, e com isso poderá viajar com sua seleção.

