Sport Na bronca com arbitragem "imatura", Enderson viu Sport superior no empate diante do Náutico Treinador rubro-negro enxergou falta clara no lance que gerou o empate do Timbu

No primeiro Clássico dos Clássicos da temporada, neste sábado (11), no Estádio dos Aflitos, o Sport esteve liderando o marcador por duas vezes, mas já nos minutos finais da partida, o Leão cedeu o gol de empate para a equipe alvirrubra. Ainda assim, o técnico Enderson Moreira viu a atuação da equipe com bons olhos e ficou na bronca com a arbitragem de pouca experiência.

"A gente veio pro jogo, fizemos o primeiro gol, a equipe jogou com autoridade, fomos melhores e mereciamos o resultado, acho que eles (Náutico) deveriam até comemorar o resultado".

Ainda sobre a partida e o andamento que ela teve, Enderson destacou o lance causado pelo volante rubro-negro, Pedro Martins, "Quero perdir desculpas ao torcedor, pela atitude do Pedro. Acho que o momento crucial da partida foi aquele que o Pedro chutou a bola (em direção aos torcedores do Náutico) e perdemos o foco no jogo, aquilo só favoreceu o rival".

Já sobre a segunda etapa, o treinador rubro-negro disse."No segundo tempo, mesmo com o gol no inicio, recuperamos bem, voltamos a criar chances, oportunidades claras, o Vagner (goleiro alvirrubro) foi bem, fez algumas defesas. A gente lamenta muito de não ter matado o jogo. Tivemos oportunidades de fazer o terceiro gol e muito dificilmente eles empatariam".

Quando questionado sobre o clima mais ríspido dentro de campo, o treinador criticou a arbitragem de José Washington da Silva. "faltou experiência para o árbitro, ele foi muito imaturo, teve situações que os jogadores do Náutico chegaram firme por trás, ainda no primeiro tempo e não houve punição. A partir daí o jogo ficou muito pegado, violento às vezes, e se tornou um jogo que a gente não gosta ter. No lance do gol de empate do Náutico, o jogador deles entra com o pé mais alto, acertando o Labandeira, lance claro de falta. Acho que é um erro grave da arbitragem".

Sobre os próximos compromissos do Sport na temporada, Enderson lamentou os jogadores que saíram lesionados, mas elogiou a postura da equipe nessa maratona de jogos no início da temporada. "nós estamos chegando num momento de 4 jogos em 10 dias. A gente tá perdendo jogadores, não temos tendo tempo para recuperar, não podemos ficar nos lamentando, precisamos observar, e recuperar o elenco para terça (confronto diante do Ceará pela Copa do Nordeste)".

"a gente ta caminhando bem, fazendo boas partidas, oscilando em alguns momentos, mas a equipe vem dado provas que pode fazer grandes coisas na temporada".

