Futebol Mesmo após nova vitória, Enderson alerta: "O que aconteceu com o Bahia não vai se repetir" Leão derrotou o Caruaru City por 3x0, mas demorou para construir os dois gols finais e o cenário serviu para o treinador fazer comparação com duelo anterior, pela Copa do Nordeste

O Sport derrotou o Caruaru City por 3x0, na Arena de Pernambuco, neste domingo (26), pelo Campeonato Pernambucano. O resultado não surpreende. O placar folgado, tampouco. Ainda assim, os dois gols que fecharam o triunfo saíram nos minutos finais, após um longo período de insistência e pouca efetividade dos rubro-negros. Nesse cenário, o técnico Enderson Moreira aproveitou para traçar uma comparação do confronto desta tarde com o anterior, em que o Leão goleou o Bahia por 6x0, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste.



“A gente imaginava a dificuldade do jogo. Viemos de um resultado incomum, com um placar elástico diante do Bahia, e isso cria uma expectativa que muito provavelmente não vai se repetir nos outros jogos. A gente trabalha para vencer os jogos, mas nem sempre é possível com tantos gols. Continuamos com nosso objetivo de pontuar, vencer os jogos. Estávamos ganhando por 1x0, mas tentando o segundo”, afirmou.



“Tivemos chances claras no primeiro tempo que poderiam se transformar em uma vantagem maior. Chances que poderíamos ter caprichado mais. O mais importante foi vencer, dando um passo importante para ficar entre os dois primeiros colocados, evitando mais um jogo (nas quartas de final do Estadual). Fomos merecedores, apesar da grande partida do Caruaru City, que se propôs a defender bem”, completou.



Enderson também aproveitou para ressaltar o apoio da torcida que, mesmo como visitante, marcou presença em maior número na Arena. E, de novo, pediu mais paciência aos rubro-negros depois de a torcida ver uma exibição que “fugiu à regra” perante o Tricolor de Aço.





“Foi uma situação que já vivenciei em outros lugares. O torcedor nos prestigiou muito, mesmo com a dificuldade inicial no placar. É importante ter essa sinergia. Que eles saibam que o resultado que aconteceu contra o Bahia não vai acontecer em uma frequência grande. Precisamos ter tranquilidade. Foi uma exceção, que fugiu à regra. Não é normal. O que pode, e vamos buscar, são os três pontos. Isso sim fará com que o Sport alcance os seus objetivos”, frisou.

