CASO DANIEL ALVES Mesmo após pedir separação, Joana Sanz diz que conversa com Daniel Alves: "Ainda está apaixonado" Modelo deixou, nesta semana, endereço no qual morava com brasileiro antes de prisão

Mesmo após anunciar que pretende pedir o divórcio do marido, o jogador Daniel Alves, Joana Sanz afirmou que ainda conversa todos os dias com o brasileiro. A modelo espanhola contou que ele ainda “está assimilando o que está acontecendo” após o pedido de separação, que ocorreu após o lateral ter sido preso acusado de estupro contra uma jovem em uma boate de Barcelona no fim do ano passado.

“Ele ainda está apaixonado por mim, mas não é verdade que ele não vai me dar um divórcio. Eu não quero agir mal, mas ele me ama e está agarrado a mim”, contou a modelo em uma entrevista a “El Programa de Ana Rosa”.

Após anunciar o divórcio de Daniel Alves, Joana Sanz apontou, em uma publicação em suas redes sociais, que está “encerrando etapas”. Na postagem, a modelo espanhola mostrou uma série de caixas organizadas, como em uma mudança, acompanhadas da legenda. No post seguinte, ela complementa com uma foto sua em frente a outras caixas e com a mensagem “tudo passa”.

Nesta semana, ela já deixou o endereço no qual morava com o brasileiro. Joana também deu início aos trâmites do divórcio e estaria disposta a levá-lo até ao fim, apesar de Daniel Alves ter recusado a assinar os documentos.

De acordo a imprensa espanhola, o brasileiro teria feito um acordo com a sua ex-mulher para que ela colabore com seu processo e não o prejudique. A modelo anunciou a separação com Daniel Alves nas redes sociais em meados de março, contudo, segundo o programa, o divórcio formal ainda não chegou e os procedimentos judiciais sequer começaram.

O jogador afirmou em novo depoimento, no mês passado, que a relação sexual com a sua acusadora foi consensual. O brasileiro compareceu ao Judiciário espanhol a pedido de sua defesa. De acordo com a imprensa espanhola, Daniel Alves enfatizou no novo depoimento que é "respeitoso" na relação com as mulheres e não toma a iniciativa se não perceber "tensão sexual" e uma clara predisposição. E que ao verificar uma "química", teria proposto à jovem que os dois fossem para um local mais reservado.

O jogador também afirmou que tudo o que aconteceu dentro do banheiro da boate foi um "ato livre e voluntário", que ele e a jovem fizeram amor e acusadora "nunca disse para parar". Questionado sobre o teor da denúncia da jovem, Daniel Alves diz que tem pensado a respeito desde o dia em que foi preso. Ele disse acreditar que a vítima se sentiu "ofendida ou irritada" pelo fato dele ter pedido para saírem separados e discretos, e também porque não foi atencioso ou carinhoso com ela.

