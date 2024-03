A- A+

Campeonato Francês Mesmo com Beraldo expulso, PSG vence Olympique de Marselha no Francês O Paris Saint-Germain está perto de mais um título nacional com 12 pontos de vantagem sobre o Brest

Apesar de ter ficado com dez jogadores em campo desde o final do primeiro tempo com a expulsão do zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, o Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marselha por 2 a 0 neste domingo (31), no estádio Vélodrome, no jogo que fechou a 27ª rodada do Campeonato Francês.

Com a vitória, o time parisiense dá mais um passo rumo ao título, ao manter 12 pontos de vantagem sobre o vice-líder Brest, que mais cedo bateu o Lorient por 1 a 0.

Com 0 a 0 no placar, tudo parecia se complicar para o PSG quando Beraldo recebeu cartão vermelho pouco antes do intervalo (40'), ao matar um contra-ataque de Pierre-Emerick Aubameyang com falta.

Mas no segundo tempo, apesar da inferioridade numérica, os gols dos portugueses Vitinha (53') e Gonçalo Ramos (85) deram a vitória ao Paris.

O Olympique chegou a balançar a rede com Jordan Veretout, que colocaria o empate no placar em 1 a 1, mas o gol foi anulado pelo impedimento do brasileiro Luís Henrique no lance (58').

Kylian Mbappé, titular e capitão no PSG, fez um jogo discreto e foi substituído por Ramos 20 minutos depois do intervalo.

"Estou muito orgulhoso pelo segundo tempo, pela solidariedade e atitude dos jogadores", comemorou após a partida o técnico do Paris, Luis Enrique. "É um clássico e é importante para os torcedores", acrescentou.

Com a derrota, o time de Marselha se mantém na sétima posição e prolonga seu mau momento na temporada. Os dois clássicos contra o PSG na temporada foram catastróficos, já que no primeiro turno, em setembro, os parisienses golearam por 4 a 0 no Parque dos Príncipes.

