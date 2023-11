A- A+

Sport Mesmo com chances remotas de acesso, Ronaldo Henrique prega necessidade de vencer na última partida Sport enfrenta o Sampaio Corrêa no próximo sábado (25), na Ilha do Retiro, pela Série B

Uma possível classificação do Sport à Série A em 2024 está sendo entendida por muitos como um milagre. Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão tem cerca de 20% de chance de subir. Mesmo com o cenário desfavorável, Ronaldo Henrique, um dos líderes do elenco, prega que tudo é possível no futebol e que o primeiro passo para o milagre rubro-negro passa por vencer o Sampaio Corrêa, sábado (25), na Ilha do Retiro.

“Todo jogo a gente entra para conquistar os três pontos, conseguir o objetivo do jogo e nessa partida não tem que ser diferente. A gente representa um clube muito grande, então temos que estar sempre com esse pensamento, com o intuito de entrar em campo e conseguir a vitória contra qualquer que seja o adversário”, disse o volante.

Para conseguir o acesso, o Sport precisa que quatro dos cinco times - Juventude,Vila Nova, Atlético-GO, Novorizontino e Mirassol - que estão a sua frente na tabela de classificação não vençam. “Claro que a gente sabe que no futebol tudo é possível, mas temos que fazer a nossa parte e ver no que vai dar. Não queríamos estar nessa situação, mas ainda resta um jogo, há a possibilidade e agora temos que ver como vai terminar a rodada", comentou Ronaldo.

Depois da tropeço diante do Vitória no último final de semana, a diretoria rubro-negra em comum acordo optou pela saída do técnico Enderson Moreira, mesmo faltando apenas uma rodada para o término da temporada. Cesár Lucena, auxiliar técnico que assumiu a equipe, conta com o apoio do elenco. “César é um cara que a gente respeita muito, tenho um grande carinho por ele. Também é alguém que tem suas ideias e maneiras de propor jogo e colocar o time em campo. A gente está aqui para apoiá-lo e ser ajudado por ele. Vamos fazer essa junção para que possamos colocar em prática no jogo de sábado”, declarou o camisa 5.





