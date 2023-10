A- A+

Futebol Mesmo com chapas formadas, consenso no Executivo não está descartado Grupo da situação ainda tenta, assim como foi no Deliberativo, entrar em acordo com demais nomes para montar uma candidatura única para o pleito do dia 12 de novembro

Até o dia 12 de novembro, data das eleições presidenciais do Náutico, tudo pode acontecer. O fato de, no momento, três chapas estarem inscritas para a disputa do cargo máximo do Executivo não significa que um consenso entre as partes para uma candidatura única esteja descartado.

A ideia de evitar uma bate-chapa nas eleições do Executivo tem como exemplo o que ocorreu no Deliberativo. No órgão, os grupos, antes adversários, se uniram para registrar apenas uma chapa.





“A Comissão Eleitoral vai divulgar a formação dos novos conselheiros para a mesa diretora. Estarei junto nesse grupo, ao lado de Cláudio Menezes, Roberto Pimentel, Roberto Selva, Márcio Borba e Paulo Monteiro. Não é uma união de pessoas, porque há ideias diferentes de cada grupo, mas há um consenso para discutir com cautela e cuidado a melhor decisão para o momento”, afirmou Ivan Pinto da Rocha, ex-presidente do Conselho Deliberativo.



Inicialmente, no Executivo, foi criada a possibilidade de um consenso tendo o nome de Aluísio Xavier, da oposição, como candidato à presidência, e Luiz Gayão, nome alinhado anteriormente com a situação, como vice. A parceria não foi aprovada.

Atualmente, três chapas estão inscritas para o pleito. O ex-presidente do Náutico entre os anos de 2018 e 2021, Edno Melo, concorre ao cargo novamente, tendo Pablo Vitório como vice, na chapa "Náutico do futuro".



Alexandre Asfora, ex-vice-presidente social do Náutico, formou uma chapa independente, intitulada "Gestão e Paixão pelo Náutico", com Diego Rocha como vice. Por fim, na oposição, a "Todos pelo Náutico" tem Aluísio Xavier para presidente e Waldir Mendonça para vice.

