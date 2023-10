Mesmo com desejo de judicializar impugnação de Aluísio Xavier, oposição lançará novo candidato

A- A+

Com a candidatura impugnada pela Comissão Eleitoral, Aluísio Xavier indicou que vai buscar a Justiça Comum para reverter a decisão e ficar apto para disputar as eleições presidenciais do Náutico, marcadas para o dia 12 de novembro, nos Aflitos. Mesmo assim, por conta do prazo curto para divulgar um novo candidato, a chapa da oposição indicará outro nome para participar do pleito caso a judicialização não dê ganho de causa a Aluísio.

A informação foi confirmada pelo próprio Aluísio, em contato com a reportagem. O nome do candidato “temporário” gira em torno de três possibilidades. A primeira é Tatiana Roma, atual vice na chapa que pode assumir o posto e abrir vaga para outra pessoa ocupar o espaço deixado por ela.

Outra saída que a oposição pode tomar é escolher Plínio Albuquerque ou Bruno Becker, nomes que estavam apoiando Aluísio no pleito. Ambos já foram candidatos à presidência do Náutico nas eleições passadas, vencidas por Diógenes Braga, atual mandatário alvirrubro.

Aluísio Xavier teve a candidatura impugnada após a Comissão Eleitoral considerar válida a denúncia de que o advogado tinha apenas 14 meses de pagamentos ininterruptos como sócios e não 24, como exigido para concorrer na disputa.

