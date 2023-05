A- A+

NÁUTICO Mesmo com dívida na CNRD, o Náutico pode contratar novo técnico?; entenda O treinador Dado Cavalcanti foi demitido nesta segunda, depois da derrota para a Aparecidense pela Série C

A segunda-feira (15) começou agitada nos Aflitos. Depois da derrota do Náutico para a Aparecidense-GO por 3x0 pela terceira rodada da Série C, o clube informou a demissão do seu treinador Dado Cavalcanti, além de Nei Pandolfo (Execultivo de Futebol), e Pedro Gama (Auxiliar técnico). Dado encerrou sua terceira passagem pelo clube da Rosa e Silva.

Com a demissão do técnico, que assumiu o clube ainda no final do ano passado, quem comanda o time é o treinador da equipe Sub-20, Otávio Augusto. Ele fica à beira do campo até o Náutico anunciar a chegada do novo treinador, o que pode demorar.

NÀUTICO FICA IMPOSSIBILITADO DE REGISTRAR NOVOS ATLETAS

Na última sexta-feira (12), o Náutico informou que foi notificado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) alegando estar impossibilitado de inscrever novos atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, por conta de uma dívida com o zagueiro Tiago Alves, que jogou no clube em 2017, e, por conta dessa ação, o clube ainda não regularizou seus novos reforços: Danilo Cardoso e Wesley Junio (ambos zagueiros).

Com isso, o registro de atletas, que também engloba treinadores, fica impossibilitado.

COMO FICA A SITUAÇÃO DO NOVO TÉCNICO?

O Náutico pode até efetivar a contratação de um novo treinador, mas o novo profissional só vai a área técnica, quando a punição contra o Timbu for retirada.

