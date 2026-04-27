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Maratona de Londres Mesmo com o pé ferido e sangrando, atleta olímpica completa a Maratona de Londres em 7º lugar Escocesa sofreu ferimento no pé ainda na primeira metade da prova, mas completou os 42,2 km; atleta projeta recuperação para próximas competições

A atleta olímpica Elish McColgan, de 35 anos, enfrentou um contratempo significativo durante a Maratona de Londres, neste domingo (26), mas ainda assim conseguiu completar a prova na sétima colocação. Quatro vezes participante dos Jogos Olímpicos, a escocesa cruzou a linha de chegada com o tempo de 2h24min51s, mesmo após sofrer uma lesão no pé pouco depois da metade do percurso.

A marca foi apenas 26 segundos mais lenta que sua estreia na distância, realizada no ano anterior, quando terminou em oitavo lugar e foi a melhor britânica da competição. Apesar da evolução no resultado final, a atleta deixou a prova com a sensação de que poderia ter alcançado uma colocação ainda melhor sem o problema físico.

Lesão precoce compromete desempenho

Após a corrida, McColgan detalhou o momento em que sentiu a lesão. Segundo ela, o problema começou ainda antes do quilômetro 25, quando uma bolha severa se formou no pé.

— Pouco depois da metade do caminho, tive uma bolha muito, muito feia no pé. A única maneira de descrever é como se meu pé tivesse explodido — afirmou.

A atleta relatou que a dor alterou sua forma de correr e desencadeou outros desconfortos ao longo do percurso. Já na parte final, por volta dos 38 quilômetros, passou a sentir dores no joelho, o que agravou ainda mais a situação.

— Pensei: “não posso chegar até aqui e não terminar”. Fiquei decepcionada com a forma como meu corpo reagiu — disse.

Mesmo com o pé ensanguentado, McColgan completou a prova e precisou de atendimento médico após cruzar a linha de chegada. Ela afirmou que não conseguiu apoiar o pé devido à gravidade do ferimento e levantou a hipótese de que o problema possa ter sido causado pelo calçado, embora nunca tenha enfrentado situação semelhante antes.

Recuperação e próximos desafios

Filha da ex-campeã olímpica Liz McColgan, Elish viveu um dos momentos mais marcantes da carreira ao conquistar o ouro nos 10.000 metros nos Jogos da Commonwealth de 2022, com direito a recorde da competição.

Com os Jogos da Commonwealth se aproximando, previstos para julho, a atleta afirmou que priorizará a recuperação antes de decidir se participará da próxima edição.

Apesar do revés físico, a britânica demonstrou resiliência ao completar mais uma maratona em alto nível, reforçando sua consistência em provas de longa distância.

Em outro destaque da prova, o queniano Sebastian Sawe registrou um feito histórico ao completar o percurso em 1h59min30s, tornando-se o primeiro homem a correr uma maratona abaixo da marca de duas horas.

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