A- A+

futebol Mesmo com possibilidade de renovação automática, Betão opta por deixar Náutico Zagueiro disputou 37 partidas em 2026 e deve definir seu futuro até a próxima semana

O zagueiro Betão não continuará no Náutico para 2027. Mesmo após ter atingido as metas previstas em contrato para a renovação do vínculo, o defensor optou por deixar o clube.

“Sou muito grato ao Náutico pela oportunidade, aos meus companheiros, aos profissionais do clube e à torcida pelo carinho durante esse período. Sempre procurei honrar a camisa, respeitar a instituição e desempenhar meu trabalho com muita dedicação e profissionalismo. Encerro esse ciclo com respeito ao clube e agora estou focado nos próximos desafios da minha carreira”, afirmou Betão. O jogador disputou ao todo 27 partidas pelo clube.

O empresário de Betão, Wallace Castro, explicou que em breve o jogador definirá qual clube defenderá no ano que vem.

“Recebemos sondagens tanto do mercado internacional quanto do futebol brasileiro. Estamos avaliando todas as possibilidades com bastante cautela, levando em consideração o projeto esportivo e aquilo que entendemos ser o melhor para a sequência da carreira do Betão. Nossa intenção é definir o futuro do atleta até a próxima semana”, explicou o empresário.

Veja também