CLÁSSICO Após proibição da torcida do Náutico, SDS confirma planejamento operacional para clássico Desembargador rejeitou pedido e Náutico não terá torcida visitante no clássico contra o Sport

A Secretaria de Defesa Social (SDS) comunicou que estão realizando um planejamento operacional para o jogo do próximo sábado (15), na Ilha do Retiro, com o objetivo de garantir a ordem e a segurança dos torcedores.

Mesmo com a proibição a torcida alvirrubra para o próximo clássico, decretada pelo Desembargador Fernando Cerqueira dos Santos, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) nesta quinta-feira (13), a SDS confirmou cooperar com a segurança no confronto.



O órgão confirmou que, reforçando junto com suas operativas, "está preparada para atuar em casos de crimes, garantindo o cumprimento da legislação vigente."

Entenda a proibição



Após a briga generalizada entre a Explosão Inferno Coral e Torcida Jovem do Leão nas ruas do Recife, nas vésperas do último Clássico das Multidões pelo Campeonato Pernambucano, foi decido pela proibição da presença das torcidas visitantes dos três clubes nos estádios do Arruda, Ilha do Retiro e Aflitos. Essa decisão foi organizada pelos clubes, em reunião feita com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e o Ministério Público de Pernambuco (MPPE)

Além disso, foi decretado o Termo de Ajustamento de Conduta, que define a ruptura total entre os clubes e as suas torcidas organizadas. Entre as proibições, estão qualquer ajuda financeira, logística, patrocínio, além de não reservarem mais espaços nos estádios destinados às organizadas.

Torcida organizada vai para o jogo?

Mesmo proibidos, a Torcida Jovem do Leão, principal organizada do Sport, convocou seus membros em uma postagem no seu perfil oficial do Instagram para o próximo clássico contra o Náutico, que acontece no próximo sábado (15), às 16h30, na Ilha do Retiro.

A geral da sede, que é frequentada pela torcida, está com os portões fechados desde o confronto contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Para isso, a organizada rubro-negra avisou seus membros para se alocar para a geral do placar. Esse setor seria frequentado pela torcida do Náutico, mas por decisão da justiça, foi proibida a presença de alvirrubros no clássico.

Jogadores do Sport celebram com a torcida em frente da geral da sede, onde fica localizada a Torcida Jovem | Foto: Paulo Paiva/Sport



Em contato com a Folha de Pernambuco, a assessoria do Sport comunicou que notificou o Ministério Público de Pernambuco e a Polícia Militar de Pernambucano assim que soube do movimento via redes sociais.

Além disso, acrescentou que não permitirá a entrada de torcedores trajados em alusão a torcida organizada. "O clube está preparado para cumprir no sábado a determinação de não entrada na Ilha do Retiro de nenhuma torcedor trajando ou portando qualquer material alusivo ao grupo em questão. Por fim, reiteramos que o acesso à Ilha do Retiro neste sábado se dará em sua totalidade através do reconhecimento facial", relatou em nota.

A assessoria ainda reforçou o compromisso do clube com a segurança no jogo: "Reforçamos ainda o compromisso com a segurança e a ordem pública, cumprindo integralmente as determinações do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado junto ao MPPE na última terça-feira (11)", concluiu.

Torcida Jovem do Leão convoca seus torcedores para a geral do placar | Divulgação: Instagram

Náutico buscou isonomia



O Náutico, por outro lado, divulgou uma nota nesta terça-feira (11), afirmando que busca garantir a isonomia do Pernambucano, já que Santa Cruz e Sport puderam contar com seus torcedores nos clássicos como visitante.

Até o momento, o Náutico não se pronunciou sobre a proibição de seus torcedores no Clássico dos Clássicos.

